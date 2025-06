Amazfit Active 2 in offerta: lo smartwatch del momento lo paghi pochissimo

Scopri l’Amazfit Active 2, uno smartwatch che combina design raffinato e funzionalità avanzate, ora in offerta su Amazon. Con un prezzo ridotto a 117€, rispetto al costo originale di 129,90€, questo dispositivo si posiziona come una scelta interessante per chi cerca qualità senza eccessi di spesa.

Amazfit Active 2: ecco perché comprarlo

Il cuore dell’Amazfit Active 2 è una struttura in acciaio inossidabile che unisce eleganza e resistenza, offrendo un look premium che si adatta a ogni occasione. Il display AMOLED da 1,32 pollici, brillante e ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, è un punto di forza per chi desidera un’esperienza visiva nitida in ogni condizione.

La tecnologia BioTracker integrata permette di monitorare in modo preciso i parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Inoltre, per gli appassionati di attività all’aperto, il sistema GPS offre un posizionamento rapido e accurato grazie all’uso di cinque costellazioni satellitari, con la possibilità di scaricare mappe dettagliate per seguire percorsi specifici.

Tra le caratteristiche più apprezzate, l’autonomia della batteria spicca per la sua durata di 10 giorni, eliminando la necessità di ricariche frequenti e rendendo il dispositivo un compagno affidabile anche durante viaggi o settimane particolarmente intense.

L’Amazfit Active 2 supporta oltre 160 modalità sportive, coprendo un’ampia gamma di attività che vanno dagli sport più comuni come il padel e lo yoga fino a discipline più specialistiche. La certificazione di impermeabilità fino a 50 metri, unita al barometro integrato, lo rende ideale anche per il nuoto e gli sport invernali.

Il dispositivo è disponibile in due varianti: la versione Premium, che include un vetro zaffiro e un cinturino in pelle per un look sofisticato, e la versione Sport, dotata di un cinturino in silicone traspirante per una maggiore praticità durante l’attività fisica. Entrambe le versioni includono funzionalità avanzate come il controllo vocale Zepp Flow, utile per gestire messaggi e traduzioni, e il pagamento contactless tramite NFC, compatibile con fino a otto carte bancarie.

Grazie alla combinazione di tecnologia avanzata e design curato, Amazfit Active 2 si rivolge a un pubblico esigente che cerca un dispositivo completo e versatile. Oggi costa solo 117€ su Amazon, IVA inclusa.

