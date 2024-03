Amazfit Active Edge a soli 149€ da MediaWorld (ULTIMO GIORNO)

Per l’ultimo giorno della promozione Tech is Wow di MediaWorld, segnaliamo l’offerta sullo sportwatch Amazfit Active Edge, in vendita a 149 euro. Il modello in promo vanta l’iconica colorazione Mint Green ed è disponibile al ritiro gratuito nel punto vendita MediaWorld più vicino alla propria abitazione.

Active Edge di Amazfit è lo sportwatch pensato per gli sportivi e le persone che amano praticare attività fisica all’aperto. Per il suo design, molto originale, ha vinto il riconoscimento iF Design Awards 2024, ponendosi come uno dei migliori indossabili sia dal punto di vista estetico che per le sue funzionalità.

Amazfit Active Edge in offerta a 149 euro sul sito di MediaWorld

L’ultimo vincitore del prestigioso riconoscimento iF Design Awards vanta un design audace, grazie al quale le generazioni più giovani sono in grado di esaltare ulteriormente qualsiasi loro outfit. Bellezza iconica capace inoltre di resistere a graffi e urti, come si addice a uno sportwatch a regola d’arte.

Il modello Edge di Amazfit non è però soltanto un accessorio di design al polso. Innanzitutto stupisce per la durata della batteria: 16 giorni con un utilizzo normale, 10 giorni con un uso intensivo, fino a 20 ore impiegando sempre il GPS. L’anima sportwatch emerge in maniera prepotente anche sul fronte dell’impermeabilità, pari a 10 ATM (questo significa che resiste fino a 100 metri di profondità in acqua).

Un ulteriore elemento di spicco riguarda i piani di allenamento personalizzati attraverso un’intelligenza artificiale avanzata. Questo dà modo ai possessori dell’indossabile Amazfit di essere sempre un passo in avanti rispetto agli avversari.

Amazfit Active Edge è in offerta a soli 149 euro sul sito mediaworld.it. Volendo, è possibile evitare le spese di spedizione (2,99 euro, ndr), scegliendo al momento del checkout l’opzione Ritiro gratuito in negozio.