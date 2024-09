Amazfit Active Edge: lo smartwatch resistente a tutto oggi è scontatissimo al -33%

Ti presentiamo uno degli smartwatch più funzionali sul mercato, perfetto per chi ama anche gli sport più avventurosi! Si tratta dell’Amazfit Active Edge, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento!

Amazfit Active Edge: specifiche tecniche e funzionalità

L’Amazfit Active Edge si contraddistingue per il suo design bicolore che lo rende un vero e proprio oggetto di stile, oltre ad essere davvero funzionale.

Questo modello è in grado di resistere agli urti e ai graffi quindi puoi portarlo con te ovunque nella massima tranquillità, anche nelle attività all’aria aperta più spericolate. Inoltre si caratterizza per un tracciamento GPS forte e preciso grazie al supporto di 5 sistemi di posizionamento satellitare che ti permettono di importare i file dei percorsi e navigare in qualsiasi luogo in maniera super precisa.

Allo stesso tempo, l’orologio è costruito per resistere all’equivalente di 100 metri di pressione dell’acqua qundi è possibile utilizzarlo al mare o in piscina senza alcuna preoccupazione.

Il dispositivo è perfetto anche per seguirti nel tuo sport preferito grazie a piani di allenamento personalizzati e ad una guida all’allenamento sviluppata dell’intelligenza artificiale all’avanguardia.

Un’altra caratteristica di spicco è sicuramente la sua batteria potentissima che può garantire fino a 16 giorni di autonomia no-stop, anche se lo utilizzo in modo intensivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.