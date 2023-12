Amazfit Balance, lo smartwatch che ti fa usare fino a 8 carte bancarie diverse è in OFFERTA! E' ora di prenderlo

Amazfit Balance è uno Smartwatch elegante ma anche molto innovativo, dotato di tecnologia NFC, AI Fitness, Coach Tracker del sonno e della salute anche con misurazione della composizione corporea, GPS molto preciso, assistente vocale Alexa, Batteria di 14 giorni, Display AMOLED da 1,5″. La vera chicca è che puoi effettuare pagamenti rapidi con fino 8 carte bancarie diverse! Ora lo sconto è dell’8%, quindi lo paghi solo 229 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch Amazfit Balance: le caratteristiche

Grazie a una partnership tra Amazfit e Mastercard e all’integrazione della tecnologia NFC, Zepp Pay consente di associare fino a otto carte bancarie alla volta al proprio Amazfit Balance, per pagamenti contactless protetti da password direttamente dal polso. Oltre a fornire un monitoraggio accurato dei dati sanitari come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e sonno, Amazfit Balance può anche essere utilizzato per misurare rapidamente e facilmente otto parametri di composizione corporea dal polso, tra cui grasso corporeo, struttura scheletrica Muscoli, Muscoli, % di acqua, massa ossea, % di proteine, BMI e metabolismo basale. Insieme alle funzionalità di monitoraggio del sonno integrate, alla funzione di meditazione e agli esercizi di respirazione, gli utenti di Amazfit Balance possono usufruire di una prova gratuita di Zepp Aura. Questo servizio AI di sonno e relax adatta paesaggi sonori alle letture biometriche del tuo smartwatch Amazfit, fornendo rapporti dettagliati sul sonno, consigli esperti e un chatbot per le tue domande sul benessere.

Sperimenta il tracciamento GPS dello smartwatch che fornisce una precisione leader del settore, anche sotto edifici o alberi alti. L’antenna GPS dual-band a polarizzazione circolare riduce le interferenze e utilizza segnali provenienti da 6 sistemi satellitari. Approfitta dell’importazione di un file di percorso dall’app Zepp e goditi una navigazione in tempo reale incredibilmente precisa dal tuo polso. Realizzato per evocare contemporaneamente gli angoli eleganti delle auto di lusso e l’eleganza degli orologi tradizionali, la struttura metallica è super leggera e pesa solo 35 g. Il display AMOLED HD ingrandito è decorato con un anti – cornice in vetro antiriflesso e ha una risoluzione eccezionalmente elevata di 480×480: può persino raggiungere una straordinaria luminosità di picco di 1.500 nit. Se la tua banca non è supportata, puoi registrarti per un conto Curve. Curve è uno smart-wallet digitale con una carta di debito accompagnata (digitale e fisica). Per utilizzare Zepp Pay tramite Curve, aggiungi semplicemente la tua carta bancaria a Curve e poi aggiungi la tua carta Curve a Zepp Pay.

