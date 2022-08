Amazfit Band 5, smartband completa di tutto e con Alexa a prezzo WOW

Amazfit Band 5 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre, una occasione che non puoi assolutamente farti scappare per allacciare al polso una smartband completa e ricca di funzionalità extra. Ad appena 24€, resterai di stucco nel scoprire che, nonostante il prezzo molto economico, supporta al 100% l’assistente digitale Alexa per gestire la tua smart home direttamente dal polso.

Piccola, leggera, smart e comoda da indossare per tutto il giorno, la smartband di Amazfit presenta un bellissimo display ad alta risoluzione con supporto touch e una buona illuminazione.

Amazfit Band 5 crolla di prezzo su Amazon: affare d’oro da non farsi scappare

Sul retro, invece, il sensore HR posteriore registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca e monitora costantemente le tue prestazioni in palestra offrendoti una panoramica dei tuoi allenamenti in modo da migliorare giorno dopo giorno.

Impermeabile ai liquidi fino a 50 metri di profondità, la batteria è perfettamente ottimizzata per garantirti fino a 15 giorni di autonomia a fronte di una singola carica.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e acquista subito la smartband del colosso cinese fintanto che è disponibile al prezzo più economico di sempre. Ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.