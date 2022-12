Amazfit Band 5: smartband con Alexa e SpO2 a prezzo RIDICOLO (29€)

Sappi che non è affatto necessario spendere una piccola fortuna per allacciare al polso una smartband di carattere, a maggior ragione oggi che la popolarissima Amazfit Band 5 crolla di prezzo in questa offerta di Amazon.

Infatti, ad appena 29€, con tanto di consegne rapide e completamente gratuite, con 1 giorno esatto di attesa puoi allacciare al polso un fitness tracker apprezzatissimo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Prezzo super economico su Amazon per l’Amazfit Band 5: affare d’oro

Realizzata con materiali di buona qualità che garantiscono anche la completa impermeabilità fino a 5 ATM di profondità (50 metri), la smartband gode di particolari funzionalità spesso esclusiva solo di fitness tracker molto più costosi.

Amazfit Band 5, infatti, integra l’assistente vocale Amazon Alexa per controllare la smart home (e non solo) direttamente dal polso, monta un precisissimo sensore HR per il tracking del battito cardiaco e il monitoraggio della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), monitora costantemente la qualità del sonno ed è anche completamente compatibile con iOS e Android.

A tutto ciò, come se non bastasse, si aggiungono anche il totale supporto ad Android e iOS, una batteria di lunghissima durata che ti accompagna facilmente anche per 15 giorni di fila e il tracking di molte attività sportive per restare sempre in forma.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti immediatamente nel carrello la super smartband di Amazfit ora che può essere tua al prezzo più economico di sempre con tanto di consegne rapide e gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.