Amazfit Bip 3, il nuovo GIOIELLO della gamma a 33€ con la combo sconto/coupon

Il nuovo arrivato della famiglia di wearable Amazfit, ovverosia l’Amazfit Bip 3, appena lanciato in Italia è disponibile già ora su Amazon al prezzo di 33 euro, tutto incluso, ovverosia con le spedizioni rapide e sicure di Prime. Dotato di ampio display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute a 360°, il nuovo modello è stato progettato per ispirare uno stile di vita produttivo, attivo e pratico. Scegli il colore che più ti piace tra blu e rosa e fallo tuo.

Amazfit Bip 3, super offerta su Amazon

Dotato di un display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici, puoi vedere tutte le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati di salute e fitness con una qualità straordinaria e ampia con lo smartwatch Amazfit Bip 3. Con Amazfit Bip 3 fitness watch tracker, puoi misurare facilmente la tua saturazione di ossigeno nel sangue in appena 25 secondi, per comprendere rapidamente il tuo stato fisico, monitorare la frequenza cardiaca e il livello di stress tutto il giorno e monitorare le fasi del sonno e i sonnellini diurni per migliorare conoscere la qualità del sonno.

La serie Amazfit Bip 3 offre una gamma di oltre 50 quadranti, alcuni dei quali personalizzabili con widget modificabili, tutti disponibili per il download nell’app Zepp. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di rendere unico il proprio display caricando foto personali, per esprimere liberamente la propria personalità. Lo smartwatch include anche oltre 60 modalità sportive integrate e 5 ATM impermeabili. Puoi ottenere dati per tutti i tuoi sport preferiti, come passeggiate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, nonché altri allenamenti come allenamento della forza, yoga e allenamento gratuito.

Con la funzione Target Pace dello smartwatch, puoi persino impostare e superare i tuoi obiettivi di andatura. L’orologio intelligente Amazfit bip 3 racchiude una potente batteria nel suo corpo super sottile e leggero, puoi goderti un viaggio meraviglioso fino a 14 giorni senza preoccupazioni. così puoi mettere qualcosa di più divertente di un caricabatterie nella tua custodia. Che aspetti? Corri a farlo tuo già ora su Amazon al prezzo di 33 euro, tutto incluso, ovverosia con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

