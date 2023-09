Amazfit Bip 3 Pro, lo smartwatch che pensa in grande è da prendere col coupon

Amazfit Bip 3 Pro appartiene alla nuova generazione di smartwatch del gruppo di Zepp Health. Dotato di ampio display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute a 360°, è stato progettato per ispirare uno stile di vita produttivo, attivo e pratico. Il dispositivo dispone di 60 modalità sportive che consentono agli utenti di tracciare i dati relativi a tutti i tipi di sport, tra cui camminate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, oltre ad allenamenti di forza, yoga e altri tipi di allenamento a corpo libero.

Questo gioiello può essere tuo oggi con una spesa di circa 49€ grazie al doppio sconto offerto da Amazon, ovvero 14% sul prezzo base più coupon da 10€ da spuntare in pagina, e con le spedizioni gratuite.

Amazfit Bip 3 Pro, uno schermo ampio e dai colori ultra-vividi

Amazfit Bip 3 Pro è dotato di un display a colori da 1,69 pollici. Realizzato in vetro temperato 2,5D e ricoperto da un rivestimento anti-impronta, l’imbattibile schermo di grandi dimensioni consente agli utenti di visualizzare tutte le notifiche, come le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati relativi alla salute e al fitness. La serie offre una gamma di oltre 50 quadranti, alcuni dei quali personalizzabili con widget modificabili, tutti disponibili per il download nell’app Zepp.

Gli utenti hanno inoltre la possibilità di rendere unico il proprio display caricando foto personali, per esprimere liberamente la propria personalità. La serie Amazfit Bip 3 è stata progettata per garantire la massima praticità, e far sì che l’utente non abbia scuse per saltare alcun allenamento. Lo smartwatch racchiude una batteria potente, con una capacità di 280 mAh, in un corpo super sottile e leggero, che consente loro di garantire un’autonomia di 14 giorni con una sola carica e un utilizzo tipico. Amazfit Bip 3 Pro è il compagno perfetto per correre, andare in bicicletta o camminare.

È dotato di GPS integrato e supporta un totale di 4 sistemi di posizionamento satellitare per aiutare gli utenti a tracciare i loro movimenti con grande precisione, mentre Amazfit Bip 3 supporta la connessione al GPS del telefono cellulare. Con una classificazione di 5 ATM, è in grado di resistere a una pressione d’acqua equivalente a una profondità di 50 metri, consentendo agli utenti di divertirsi durante immersioni o una giornata al mare. Oggi puoi farlo tuo con 49€ approfittando dello sconto offerto da Amazon e con le spedizioni gratuite.

