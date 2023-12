Amazfit Bip 5, il Re degli smartwatch è sceso dal trono: oggi lo paghi solo 79 euro!

Amazfit Bip 5 è uno dei migliori Smartwatch in circolazione: Schermo grande da 1,91″, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Oggi puoi pagarlo solo 79,90 grazie allo sconto dell’11%!

Amazfit Bip 5: le caratteristiche

Partiamo dalle classi di resistenza: IP68 sono state testate in laboratorio per resistere all’acqua e alla polvere in determinate circostanze: a temperature comprese tra 15 e 35 °C, con pressioni tra 86 e 106 kPa, fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Display ultra-grande: a 1,91″ il display di Amazfit Bip 5 è migliorato in termini di dimensioni, vivacità e risoluzione. Curvato per sembrare naturale al polso, lo schermo è realizzato in vetro temperato ricoperto da un rivestimento anti-impronte. Goditi un schermo più grande e uno stile più elegante. Bluetooth: tramite la connessione Bluetooth al telefono e utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati dell’orologio, puoi rispondere a una chiamata in arrivo sul tuo Amazfit Bip 5 o persino effettuare una chiamata Bluetooth utilizzando la funzione del tastierino numerico. Oltre 70 app e giochi scaricabili: grazie al ricco ecosistema di app fornito da Zepp OS 2.0, puoi scegliere tra una vasta gamma di oltre 70 app e giochi che puoi scaricare sull’orologio e installare facilmente da Zepp App.

Più ricco di sport: con oltre 120 modalità sportive e supporto per 4 sistemi di posizionamento satellitare, Amazfit Bip 5 è pronto per essere il tuo compagno di allenamento. Questo fitness tracker semplifica l’esercizio; può rilevare automaticamente 7 sport, tracciare i tuoi movimenti GPS e connettersi ad app per il fitness come Strava, adidas Running, Komoot e molte altre! Monitoraggio della salute 24 ore su 24: oltre a monitorare accuratamente la frequenza cardiaca, Amazfit Bip 5 può monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e di stress tutto il giorno e fornire avvisi in caso di letture anomale. Questo smartwatch può anche monitorare la qualità e le fasi del sonno, insieme ai cicli mestruali.

Amazfit Bip 5 è uno dei migliori Smartwatch in circolazione. Oggi puoi pagarlo solo 79,90 grazie allo sconto dell’11%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.