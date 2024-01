Amazfit Bip 5 torna al prezzo più basso di sempre su Amazon (79€)

Lo smartwatch Amazfit Bip 5 è di nuovo in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon, dove è acquistabile a soli 79 euro a fronte di un prezzo medio di 89,90 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di acquistarlo in 5 rate a interessi zero da 15,80 euro al mese.

Display ultra-grande, telefonate Bluetooth e monitoraggio della salute 24 ore su 24 sono gli elementi chiave alla base del successo di Bip 5 del marchio specializzato Amazfit, uno dei best buy assoluto nella fascia di prezzo da 50 a 100 euro.

Amazfit Bip 5 di nuovo al minimo storico su Amazon

A primo impatto, il Bip 5 si fa subito notare per il suo schermo di grandi dimensioni: 1,91″, 260 PPI, per un display ricco di colori vivaci e un controllo dei dati appagante sotto tutti i punti di vista.

Un altro punto di forza dello smartwatch di Amazfit è il supporto alle chiamate tramite Bluetooth, sia quelle in entrata che quelle in uscita. Questo grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Per le persone che amano tenersi in forma durante tutto l’anno, il nuovo Bip 5 offre oltre 120 modalità sportive, dalla corsa all’aperto alla camminata veloce, dalla bici al tapis roulant. E per tracciare in maniera accurata la propria attività, vi è anche il supporto di quattro sistemi di posizionamento satellitare, per un tracciamento GPS il più possibile preciso.

Segnaliamo infine il monitoraggio della salute attivo 24 ore su 24, con particolare attenzione sulla frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno e lo stress.

Cogli al volo l’ottima offerta di Amazon per risparmiare 40 euro sull’acquisto dell’Amazfit Bip 5, uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo disponibili in questa fascia di prezzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.