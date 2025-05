Amazfit Cheetah Square: smartwatch perfetto per i runner oggi scontatissimo al -37%

Oggi lo smartwatch Amazfit Cheetah Square è disponibile su Amazon Italia con un incredibile sconto del 37%! Un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo tecnologico avanzato, perfetto per gli appassionati di corsa e a un prezzo super competitivo di soli 119,99€.

Amazfit Cheetah Square: specifiche tecniche e funzionalità

L’Amazfit Cheetah Square si distingue immediatamente per il suo design elegante e ultraleggero: pesa appena 25 grammi ed è spesso solo 9,9 mm. Questo lo rende comodissimo da indossare durante ogni attività fisica. Il corpo in polimero rinforzato con fibre e la cornice metallica garantiscono resistenza e stile, mentre il display AMOLED HD da 1,75 pollici, con luminosità fino a 1.000 nit, assicura una visibilità perfetta anche sotto il sole più intenso.

Il vero punto di forza? La tecnologia GPS MaxTrack, un sistema dual-band che offre una precisione straordinaria nel tracciamento dei percorsi. Non importa se corri tra i grattacieli o in mezzo a un bosco fitto: il Cheetah Square cattura il 100% dei segnali satellitari disponibili, garantendo un’esperienza di navigazione senza precedenti. Inoltre, le mappe offline a colori, scaricabili tramite l’app Zepp, rendono ogni allenamento un’avventura sicura e ben pianificata.

Ma non è tutto: l’Amazfit Cheetah Square include il rivoluzionario Zepp Coach, un allenatore virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale. Questo sistema crea piani di allenamento personalizzati e si adatta alle tue prestazioni, aggiornandosi settimanalmente per offrirti progressi costanti e mirati. Allenarsi non è mai stato così facile e motivante!

Dal punto di vista della salute, il sensore BioTracker PPG monitora parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, i livelli di stress e la qualità del sonno. E per chi desidera una precisione ancora maggiore, è possibile collegare fasce cardio esterne tramite Bluetooth. La memoria interna da 4 GB, inoltre, ti permette di portare con te la tua musica preferita senza bisogno dello smartphone.

L’autonomia della batteria è un altro grande vantaggio: fino a 8 giorni di utilizzo con una sola carica! E con una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il Cheetah Square è pronto a seguirti ovunque, anche sotto la pioggia o durante il nuoto.

Questa offerta eccezionale rende l’Amazfit Cheetah Square il compagno ideale per chi vuole migliorare le proprie performance sportive senza rinunciare a funzionalità avanzate e a un design premium. Acquistalo subito su Amazon Italia a soli 119 euro con un mega sconto del 37%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.