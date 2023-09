Amazfit FUORI TUTTO: i migliori smartwatch e indossabili a prezzi outlet

Amazfit è un marchio di dispositivi indossabili (wearable) e smartwatch creato da Huami Corporation, una società affiliata a Xiaomi Corporation. Gli orologi e i dispositivi Amazfit sono progettati per monitorare l’attività fisica, la salute e il benessere degli utenti, offrendo una vasta gamma di funzionalità e stili per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Amazfit T-Rex Pro

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex, più resistente e più performante. La lunetta esterna, per esempio, subisce un processo di spruzzatura di metallo, che esalta le ricche trame del corpo dell’orologio leggero da 60 g, e un cinturino in silicone delicato sulla pelle che ha un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo.

Le funzioni migliorate di questo nuovo wearable mirano poi a consentire agli amanti dell’avventura all’aria aperta, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i loro dati personalizzati ovunque si trovino. E in questo momento lo trovi, con tanto di Dual Band GPS, su Amazon scontato di ben l’11% a soli 79€ e con le spese di spedizione gratuite garantite da Prime.

Amazfit Bip 3 Pro

Amazfit Bip 3 Pro appartiene alla nuova generazione di smartwatch del gruppo di Zepp Health. Dotato di ampio display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute a 360°, è stato progettato per ispirare uno stile di vita produttivo, attivo e pratico. Il dispositivo dispone di 60 modalità sportive che consentono agli utenti di tracciare i dati relativi a tutti i tipi di sport, tra cui camminate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, oltre ad allenamenti di forza, yoga e altri tipi di allenamento a corpo libero.

Questo gioiello può essere tuo oggi con una spesa di circa 49€ grazie al doppio sconto offerto da Amazon, ovvero 14% sul prezzo base più coupon da 10€ da spuntare in pagina, e con le spedizioni gratuite.

Amazfit GTS 2

L’Amazfit GTS 2 è un orologio intelligente che unisce design elegante, funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali. Con un display AMOLED da 1,65 polli ci e un’ampia gamma di funzioni, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli appassionati di fitness e per coloro che desiderano tenere sotto controllo la propria salute. L’Amazfit GTS 2 Smartwatch è un orologio intelligente che offre un design elegante, funzionalità avanzate per la salute e il fitness, nonché integrazione con Amazon Alexa e adesso lo puoi avere a soli 99€. Le spedizioni sono gratuite.

Amazfit GTR 3

L’Amazfit GTR 3 Smartwatch è un orologio intelligente che offre una vasta gamma di funzioni per soddisfare le esigenze degli amanti del fitness e della tecnologia. Con il suo design elegante e le numerose funzionalità, questo smartwatch è un compagno ideale per tenere traccia delle attività quotidiane e migliorare il tuo stile di vita. Il tutto spendendo oggi appena 118€ grazie allo sconto presente su Amazon.

Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS 4 Mini è uno degli smartwatch più ambiti sul mercato. L’orologio è caratterizzato da un design ultraleggero, monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e un ampio display a colori HD da 1,65″ in grado di sfidare ogni limite. È stato progettato per offrire compattezza, stile e una potente durata della batteria ed è stato realizzato per ispirare gli amanti del fitness e della moda a mantenersi attivi, eleganti e in salute ogni giorno. Questo gioiello di tecnologia può essere tuo oggi al prezzo scontato di 89€ grazie ad Amazon, che te lo spedisce anche a casa gratis.

Amazfit Neo

Amazfit Neo è uno wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport. Ora puoi prenderlo con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link per approfittare subito della promozione, e comprarlo a 29 euro circa prima che si esaurisca. Il dispositivo ha un look retrò molto affascinante che ricorda i vecchi orologi Casio, e presenta un display digitale sempre attivo da 1,2″ e quattro pulsanti fisici. Ha un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per questo è adatto sia per uomo che per donna.

Amazfit Band 5

Dispositivi come questo Amazfit non sono sicuramente indispensabili, ma di certo sono utili ed è sempre molto meglio averne uno al polso. Questi wearable, infatti, ti permettono di tracciare la tua attività fisica e quindi di conoscere un po’ meglio il tuo fisico e lo stato della tua salute.

Amazfit, il marchio globale di smart wearables, ti propone in questo momento preciso uno dei migliori wearable del brand sul mercato come il fantastico Amazfit Band 5 con schermo AMOLED da 1.1”, in super sconto a 27€ su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, la promo scade a breve, per cui fai in fretta.

Amazfit Band 7

Se sei alla ricerca di un smartwatch fitness versatile e ricco di funzionalità, l’Amazfit Band 7 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo smartwatch offre un’ampia gamma di funzioni per monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere, consentendoti di raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo efficace. Con oltre 120 modalità sportive disponibili, puoi registrare e tenere traccia di una vasta gamma di attività, dal running al nuoto, passando per il ciclismo e molto altro ancora. Su Amazon oggi lo trovi a soli 44€, tutto incluso.

Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U Pro è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 44 euro, nelle colorazioni nero, rosa e verde. Ma devi fare in fretta. Scontato di 30 euro, con le spedizioni rapide e gratuite, a queste condizioni è da comprare subito senza pensarci su due volte. Questo Amazfit Bip U Pro è dotato di un sensore di tracciamento ottico biologico recentemente aggiornato, il BioTracker, che supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue.

Amazfit continua a innovare e ad espandere la sua gamma di dispositivi indossabili, cercando di offrire soluzioni avanzate per coloro che cercano di migliorare la propria salute e il proprio benessere attraverso la tecnologia.

