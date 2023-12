Amazfit GTR 2 PRECIPITA su Amazon ad APPENA 109€: offerta SHOCK

L’amatissimo wearable economico Amazfit GTR 2 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Prendendo al volo questa occasione e spuntando la voce “Applica coupon 15%”, infatti, quest’oggi ti bastano appena 109€ per acquistare lo smartwatch del colosso cinese.

Di design e con una scheda tecnica che farebbe impallidire anche i top di gamma del mercato, lo smartwatch di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Amazfit GTR 2 è in caduta libera su Amazon con un coupon del 15%: occasione imperdibile

Stiamo parlando di un device che monta un validissimo pannello touch a colori abbracciato da una cassa in alluminio, integra un precisissimo modulo GPS indipendente ed è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità (5 ATM). Inoltre, come se non bastasse, troviamo anche l’integrazione con Amazon Alexa e un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Precipitati sulla pagina di acquisto di Amazon e ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 15%” per riceverlo direttamente a casa spendendo appena 109€; inoltre, sfruttando anche i servizi Prime di Amazon, il wearable ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

