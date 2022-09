Amazfit GTR 2: smartwatch completo di tutto a prezzo RIDICOLO (130€)

L’offerta di Amazon di oggi sul bellissimo smartwatch Amazfit GTR 2 ti offre la possibilità di allacciare al polso un device che non ha nulla da invidiare ai wearable da 3/400 euro. Ad appena 130€, infatti, grazie a un coupon da 48€ direttamente disponibile sulla pagina di Amazon, il device di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare qualunque tua necessità sotto ogni punto di vista.

Realizzato con una cassa in acciaio inossidabile che gli conferisce leggerezza, robustezza e un look & feel super premium, il wearable è un mix perfetto di tecnologia e attenzione ai segnali inviati da tuo organismo.

Amazfit GTR 2 crolla su Amazon al prezzo più ghiotto di sempre

Oltre a tracciare con precisione la distanza percorsa, le calorie bruciate, la qualità del sonno e molto altro, Amazfit GTR 2 monta anche un sensore HR in grado di registrare costantemente i battiti cardiaci e monitorare anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre, nonostante il prezzo molto aggressivo, dispone anche di un preciso modulo GPS per misurare la distanza percorsa, 3 GB di spazio per immagazzinare la musica e ascoltare i tuoi brani preferiti anche quando sei senza telefono, è impermeabile e supporta anche l’assistente digitale Amazon Alexa.

Solo quest’oggi hai la possibilità di allacciare al polso un device che non ti deluderà mai. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.