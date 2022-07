Amazfit GTR 2e, smartwatch di stile con GPS a prezzo REGALO (-27%)

L’offerta eBay di oggi sullo smartwatch Amazfit GTR 2e è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione adesso che puoi riceverlo a casa a prezzo regalo grazie allo sconto del 28%.

Ad appena 94€, infatti, il device del colosso cinese è in grado di soddisfare tutte le personali esigenze sia dal punto di vista del design che considerando le funzionalità di cui dispone.

Amazfit GTR 2e su eBay con il 28% di sconto: affare d’oro imperdibile

È presente un bellissimo display circolare ad alta risoluzione con un’elevata luminosità per continuare a utilizzarlo anche sotto la luce diretta del sole per leggere le notifiche in arrivo e monitorare le tue prestazioni fisiche, mentre sul retro trova posto un sensore HR per tenere sempre sotto controllo il tuo battito cardiaco.

La cassa circolare è impermeabile fino a 5 ATM (50 metri di profondità), lo puoi indossare senza problemi in piscina o sotto la doccia, ed è anche completamente compatibile con Amazon Alexa per controllare i device della smart home direttamente dal polso. Inoltre, supporta più di 90 modalità di allenamento per tracciare gli sport più popolari e darti modo di migliorarti giorno dopo giorno.

A questo prezzo è quasi impossibile ignorare l’offerta di eBay e non mettere subito nel carrello lo smartwatch economico di Amazfit. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in pochissimo tempo e saprà soddisfare tutte le tue necessità sin dal primo utilizzo.

