Amazfit GTR 3 Pro: Alexa, SpO2 a prezzo FOLLE con coupon Amazon

Se c’è un wearable che merita ogni centesimo del suo prezzo quello è senza ombra di dubbio Amazfit GTR 3 Pro, smartwatch dal forte sapore premium in queste ore protagonista di una buona offerta su Amazon. Infatti, grazie a un interessantissimo coupon di 40€ disponibile nella pagina di acquisto, il device a marchio Amazfit può essere tuo ad appena 159€.

Come dicevamo lo smartwatch ha un design molto curato e dal forte sapore premium, merito evidentemente della cassa in metallo e dell’attenta ottimizzazione delle forme.

Amazfit GTR 3 Pro costa davvero poco con questo coupon di Amazon

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED ad altissima risoluzione da ben 1.45 pollici, mentre sotto di esso è presente un comparto hardware davvero di primo livello. Non solo registriamo la disponibilità di Amazon Alexa direttamente sul polso, ma è anche presente l’impermeabilità ai liquidi, un modulo GPS super preciso e un sensore HR che registra costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre, Amazfit GTR 3 Pro è uno tra i pochi wearable in questa fascia di prezzo con più di 120 modalità di allenamento supportate: lo allacci al polso e inizia automaticamente a registrare i parametri di allenamento così da offrirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per migliorare la tua forma fisica.

Ad appena 159€ non puoi assolutamente chiedere di meglio in ambito wearable: l’Amazfit GTR 3 Pro ha tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare le tue giornate al massimo, anche quando sei in palestra impegnato negli allenamenti più duri. Ricorda, infine, di mettere la spunta sulla voce “Applica coupon 40€” per sfruttare l’ottimo coupon disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.