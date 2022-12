Amazfit GTR 3 Pro: GPS, mega batteria e Alexa ad appena 149€

Quest’anno il Natale può avere un sapore completamente diverso se non ti fai scappare l’incredibile offerta Amazon sull’ottimo Amazfit GTR 3 Pro, uno tra i migliori smartwatch di fascia alta sorprendentemente venduto a un prezzo da capogiro. Infatti, con un coupon del valore di 50€ disponibile direttamente nella pagina di acquisto, ti diamo la possibilità di riceverlo a casa in appena 1 giorno al prezzo di appena 149€.

Non sottovalutarlo per via del suo prezzo molto economico: lo smartwatch del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e ti arriva a casa con un design premium.

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro con Alexa è in offerta su Amazon

Oltre a montare un bellissimo pannello AMOLED da 1.45 pollici ad altissima risoluzione, il GTR 3 Pro di Amazfit è completamente impermeabile fino a 50 metri di profondità, ha una batteria con un’autonomia di ben 12 giorni e può anche monitorare la qualità del sonno.

Ma non finisce qui: Amazfit GTR 3 Pro monta anche un precisissimo modulo GPS per tracciare la tua posizione durante gli allenamenti all’aperto, integra l’assistente digitale Amazon Alexa e registra anche il battito cardiaco/concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, viene spesso etichettato come sportwatch per via del pieno supporto a più di 150 modalità di allenamento differenti.

Cosa stai aspettando? Fatti un regalo di Natale coi fiocchi acquistando subito l’ottimo smartwatch di Amazfit in offerta su Amazon con un incredibile coupon del valore di 50€. Ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

