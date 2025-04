Amazfit GTR 3 Pro: SCONTO PAZZESCO del 38%, oggi lo paghi solo 99,90€

L’Amazfit GTR 3 Pro è ora in offerta imperdibile su Amazon a soli 99,90€, con uno sconto straordinario del 38% rispetto al prezzo originale. Questo è il momento perfetto per assicurarti uno smartwatch che unisce tecnologia avanzata e design raffinato, ideale per accompagnarti nella vita quotidiana e nelle tue attività sportive.

Scopri un alleato completo per il tuo stile di vita

Con un’autonomia del 60% superiore rispetto alla media degli smartwatch, il GTR 3 Pro ti libera dalla preoccupazione di dover ricaricare frequentemente. Dotato di 150 modalità sportive, GPS integrato e compatibilità con GLONASS e Galileo, è perfetto per monitorare ogni tua attività fisica, sia che tu stia correndo, nuotando o praticando yoga.

Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, puoi indossarlo senza pensieri anche durante il nuoto o sotto la pioggia. La batteria offre un’autonomia fino a 12 giorni, rendendolo un compagno affidabile e sempre pronto all’uso.

La tecnologia al tuo servizio

Lo smartwatch integra Alexa e un assistente vocale offline, garantendoti un supporto costante anche senza connessione internet. Imposta promemoria, ottieni traduzioni o gestisci le tue attività quotidiane direttamente dal polso, in modo rapido e intuitivo.

Il display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici con una densità di 331 ppi assicura una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, con 4 GB di memoria interna, puoi salvare fino a 470 brani musicali e ascoltarli durante gli allenamenti senza dover portare con te lo smartphone.

Realizzato in lega di alluminio, il GTR 3 Pro combina eleganza e robustezza. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch, mantenendo le mani libere e il tuo smartphone al sicuro in tasca.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per portare al polso un concentrato di innovazione e praticità. Acquista subito l’Amazfit GTR 3 Pro su Amazon a 99 euro approfittando di uno sconto eccezionale del 38%, ma fai in fretta: le scorte sono limitate!

