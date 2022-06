Amazfit GTR 3, smartwatch STREPITOSO con Alexa a prezzo WOW

Amazfit GTR 3 è senza ombra di dubbio uno degli smartwatch economici più interessanti del momento per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e del suo design dal forte sapore premium. In queste ore il buon wearable di Amazfit è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo molto valido grazie a un coupon da 20€ riscattabile direttamente sulla pagina di Amazon spuntando la voce “Applica coupon 20€“.

Ad appena 129€, infatti, Amazfit GTR 3 è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze per quanto riguarda il tracking dell’attività fitness e non solo.

L’ottimo Amazfit GTR 3 è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente

Completamente compatibile con iOS e Android e anche munito del supporto completo ad Amazon Alexa, il wearable di Amazfit dispone di una bella cassa impermeabile fino a 50 metri per darti la possibilità di indossarlo anche in piscina per tracciare le tue prestazioni. Oltre a essere munito di un sensore per il battito cardiaco, il fitness tracker sfrutta la IA (Intelligenza Artificiale) per tracciare automaticamente le più importanti prestazioni durante gli allenamenti in palestra oppure all’aria aperta.

La batteria da 21 giorni, inoltre, ti offre la possibilità di indossarlo per numerose settimane senza avere l’ansia di doverlo mettere in carica ogni sera per timore di non poterlo più utilizzare il giorno dopo.

Non farti scappare questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Amazfit fintanto che hai la possibilità di sfruttare il coupon da 20€. A tal proposito, ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 20€” presente in pagina per acquistare il wearable ad appena 129€.