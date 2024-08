Amazfit GTS 2 lo smartwatch con tante funzioni avanzate in super sconto Amazon

Amazfit GTS 2 è un’alternativa economica all’Apple Watch che non scende a compromessi in termini di funzionalità. Con il suo design elegante e le numerose caratteristiche per il fitness e il benessere, questo smartwatch è un vero affare, soprattutto ora che è in offerta su Amazon. E che offerta Amazon: MENO 33%, col prezzo di listino che crolla da 104 euro a 7o euro! Davvero niente male, unribasso di prezzo esagerato che solo Amazon poteva proporre!

’Amazfit GTS 2 è caratterizzato da un design senza bordi e con vetro curvo, avendo un peso di soli 19,5 grammi e un display AMOLED da 1,55 pollici che include oltre 80 quadranti, quasi tutti con schermo attivo abbinato. Lo schermo è protetto da vetro temperato con rivestimento anti-impronta, garantendo una buona resistenza ai graffi e una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

’Amazfit GTS 2 è dotato di numerose funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness. Include un sensore ottico per la misurazione della frequenza cardiaca, un sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e un sensore di accelerazione a sei assi per il rilevamento dei movimenti. Amazfit GTS 2 supporta oltre 90 modalità sportive, permettendo agli utenti di monitorare con precisione le loro attività fisiche, che si tratti di corsa, ciclismo, nuoto o yoga.

Una delle caratteristiche distintive di Amazfit GTS 2 è il monitoraggio avanzato del sonno. Il dispositivo è in grado di rilevare le diverse fasi del sonno, inclusi sonno leggero, profondo e REM, fornendo un’analisi dettagliata della qualità del sonno. Inoltre, il dispositivo offre funzionalità di monitoraggio dello stress.

Oltre alle funzionalità di fitness, Amazfit GTS 2 offre diverse funzionalità smart. Gli utenti possono ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul polso. Il dispositivo supporta anche il controllo della musica, permettendo di gestire la riproduzione musicale senza dover estrarre il telefono. Inoltre, l’Amazfit GTS 2 è dotato di un microfono e un altoparlante integrati, consentendo di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dallo smartwatch.

