Amazfit GTS 2 Mini: la nuova versione in offerta a 70€ con questo coupon

Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch pensato per chi ama indossare un orologio elegante, dalle dimensioni compatte, in grado di stare al polso di chiunque. Un bel display, il GPS integrato e la buona autonomia sono gli ingredienti principali di una ricetta riuscita di nuovo alla perfezione da parte di Amazfit, con l’azienda asiatica che si conferma come punto di riferimento per gli utenti consapevoli.

L’ultima offerta di Amazon fa crollare il prezzo della nuova versione del GTS 2 Mini a 70 euro, grazie al coupon del valore del 22%. Ricorda di applicarlo prima di mettere nel carrello l’articolo: vedrai lo sconto al momento del checkout, quando cioè starai per completare l’ordine. L’articolo è venduto e spedito da Amazon (consegna prevista entro la giornata di domani).

Nuova versione Amazfit GTS 2 Mini con coupon Amazon

Amazfit GTS 2 Mini pesa appena 19,5 grammi, a conferma delle dimensioni compatte adottate in questo modello. Peso piuma non significa però rinuncia ad alcune funzioni basilari, come impermeabilità e resistenza fino a 5 atmosfere in immersione.

Ottimo anche il display da 1,55″ dotato di tecnologia AMOLED (se vuoi puoi anche attivare l’always on display): rispetto alla concorrenza, il GTS 2 Mini riesce a fare la differenza. Molto bene anche l’autonomia, con una durata stimata fino a 12 giorni continuativi.

Metti in carrello ora Amazfit GTS 2 Mini per approfittare del coupon regalato da Amazon e approfittare dello sconto del 22%.

