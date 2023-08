Amazfit GTS 2 smartwatch, il tuo COACH digitale sempre al polso con GPS integrato

L’Amazfit GTS 2 è un orologio intelligente che unisce design elegante, funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali. Con un display AMOLED da 1,65 polli ci e un’ampia gamma di funzioni, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli appassionati di fitness e per coloro che desiderano tenere sotto controllo la propria salute.

L’Amazfit GTS 2 Smartwatch è un orologio intelligente che offre un design elegante, funzionalità avanzate per la salute e il fitness, nonché integrazione con Amazon Alexa e adesso lo puoi avere a soli 99€. Le spedizioni sono gratuite.

Design elegante e display AMOLED

Una delle prime cose che colpisce dell’Amazfit GTS 2 è il suo design elegante e moderno. Con una cassa in metallo leggera e sottile, si adatta comodamente al polso e si adatta perfettamente a qualsiasi stile di abbigliamento. Il display AMOLED da 1,65 pollici offre colori vividi, contrasto elevato e una risoluzione nitida, che rende la visualizzazione delle informazioni e delle notifiche un’esperienza piacevole.

L’Amazfit GTS 2 è dotato di una serie di funzioni che ti aiutano a monitorare la tua salute e a migliorare le tue prestazioni fitness. Dispone di un sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, che può essere utile per valutare il tuo stato di salute generale. Puoi controllare anche il tuo ritmo cardiaco grazie al monitoraggio continuo 24/7, che ti avviserà in caso di frequenza cardiaca anomala.

Questo smartwatch offre anche un monitoraggio avanzato del sonno, rilevando la qualità del sonno e fornendo analisi dettagliate sulle fasi del sonno. Inoltre, ha la funzione di monitoraggio dello stress che ti aiuta a identificare i momenti di maggiore tensione e a prenderti cura della tua salute mentale.

Per gli amanti del fitness, l’Amazfit GTS 2 offre ben 90 modalità sportive diverse, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, yoga e molto altro ancora. Il GPS integrato traccia in modo preciso le tue attività all’aperto, consentendoti di visualizzare la distanza percorsa, il ritmo e le calorie bruciate direttamente dal polso. Adesso lo puoi avere a soli 99€ grazie allo sconto del 20% applicato all’ordine al momento del checkout. Le spedizioni sono gratuite.

