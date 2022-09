Amazfit GTS 2e: lo smartwatch che HA TUTTO costa POCHISSIMO (-27%)

Sei alla ricerca di uno smartwatch ricco di funzionalità esclusive che non costi una fortuna? L’ottimo Amazfit GTS 2e è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre merito di uno sconto del 27% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 79€.

A un prezzo decisamente economico e super aggressivo, lo smartwatch di Amazfit ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello sotto ogni punto di vista.

Prezzo super aggressivo su Amazon per l’ottimo Amazfit GTS 2e

Dotato di un bel design con una cassa squadrata con angoli arrotondati, lo smartwatch monta un bellissimo display AMOLED da 1.65″ ed è anche impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità. Oltre ad essere perfettamente compatibile con iOS e Android, il wearable di Amazfit integra l’assistente digitale Alexa per darti modo di controllare la tua smart home (e non solo) direttamente dal polso.

A tutto ciò si aggiunge un ricco numero di sensori e feature esclusive, tra cui: GPS precisissimo per il calcolo della distanza percorsa, un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la funzione di monitoraggio del sonno e fino a 90 modalità sportive per tracciare i tuoi allenamenti e migliorare la forma fisica.

Prendi al volo questa incredibile offerta per l’ottimo smartwatch di Amazfit, solo per oggi a prezzo regalo con il 27% di sconto. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.