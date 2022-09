Amazfit GTS 2e: prezzo FOLLE su Amazon, lui non ha rivali!

Amazfit ha da poco presentato la sua nuova famiglia di Smartwatch di quarta generazione. Infatti a breve saranno disponibili anche in Italia gli Amazfit GTS e GTR 4, intanto, in attesa di scoprire le loro novità vi segnaliamo una delle offerte folli che stanno girando su Amazon in questi giorni. Amazfit GTS 2e è scontato su Amazon del 27%, portando il suo prezzo a soli 79,99 €. Fidatevi che questo è veramente un prezzo ridicolo per quelle che sono le caratteristiche di questo SmartWatch.

Amazfit GTS 2e: a questo prezzo non esiste di meglio

AMazfit GTS 2e è dotato di un display Amoled da 1,65 pollici. I colori sono brillanti, i neri sono profondi e questo schermo è sempre ben leggibile e chiaro anche sotto i raggi diretti del sole.

Il suo design ricorda quello degli Apple Watch ed è costruito con buoni materiali che sono molto piacevoli al tatto. Anche il frame in alluminio gli conferisce un aspetto Premium.

Con lui potete tenere sotto controllo la vostra salute 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per esempio Potete monitorare la qualità del sonno, misurare i livelli di ossigeno nel sangue, controllare i livelli di stress e tanto altro ancora.

Inoltre la Amazfit GTS 2e è perfetto anche per tutti gli sportivi, infatti sono davvero tanti i programmi di allenamento che potete trovare al suo interno.

Concludiamo dicendo che l’App proprietaria di casa Zepp con cui potete collegare lo SmartWatch al vostro dispositivo mobile, è disponibile sia su Android che iOS ed è a nostro avviso fa i software più chiari e graficamente belli che ci sono.

Non perdete per nessun motivo al mondo questa incredibile offerta su Amazon ed acquistate subito l’Amazfit GTS 2e a soli 79,99 €. Un prezzo folle per uno Smartwatch con un pannello Amoled e tutte queste specifiche tecniche. Correte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.