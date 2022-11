Amazfit GTS 2e, smartwatch bello e ricco di funzioni a prezzo REGALO

Questa offerta di Amazon sull’Amazfit GTS 2e ti dà l’opportunità di allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch economici degli ultimi tempi. Ad appena 67€ con il 38% di sconto, infatti, il wearable di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Il design è ben realizzato anche in virtù della presenza di una bella cassa impermeabile, mentre il display AMOLED da 1.65 pollici è molto luminoso e perfetto da utilizzare anche sotto la luce diretta del sole.

Prezzo super aggressivo su Amazon per l’ottimo Amazfit GTS 2e

Nonostante il prezzo super aggressivo, lo smartwatch non ha assolutamente nulla da invidiare ai device di fascia più alta. Ad esempio, Amazfit GTS 2e integra l’ottimo assistente digitale Amazon Alexa per controllare la smart home (e non solo) direttamente dal polso e con la tua voce, monta un precisissimo modulo GPS per il tracking della posizione e anche un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si aggiunge anche il pieno supporto a più di 100 modalità di allenamento differenti, motivo per cui viene spesso indicato anche come uno tra gli sportwatch più validi ed economici in offerta su Amazon.

Metti subito nel carrello lo smartwatch di Amazfit fintanto che puoi acquistarlo con il 38% di sconto. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.