Ecco Amazfit GTS 4 Mini, il nuovo potente smartwatch delle serie GTR e GTS

Amazfit ha annunciato l’ultima novità della sua famiglia di quarta generazione delle serie GTR e GTS, Amazfit GTS 4 Mini. L’orologio, leggero ma potente, è caratterizzato da un design ultraleggero, monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e un ampio display a colori HD da 1,65″ in grado di sfidare ogni limite. È stato progettato per offrire compattezza, stile e una potente durata della batteria ed è stato realizzato per ispirare gli amanti del fitness e della moda a mantenersi attivi, eleganti e in salute ogni giorno.

SMARTWATCH LEGGERO E SOTTILE CON AMPIO DISPLAY

Con un corpo in lega di alluminio ultra-sottile e leggero di soli 9,1 mm e 19 g, questo smartwatch compatto non scende a compromessi in termini di stile, comfort o resistenza. Caratterizzato da quattro splendidi colori, tra cui Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, è una dichiarazione di moda che si abbina a tutti gli outfit.

Per visualizzare i contenuti con chiarezza cristallina, l’imbattibile display AMOLED a colori da 1,65″ HD ha un’alta risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi, esaltata dalla sensazione di assenza di bordi del vetro temperato. Oltre alle 50 watch faces già disponibili tra cui scegliere e alla funzione Always On Display, c’è anche la possibilità di caricare una watch face completamente personalizzata.

Gli amanti dello sport hanno ora a disposizione tutta la potenza necessaria per svolgere i loro allenamenti in qualsiasi ambiente, grazie a cinque sistemi di posizionamento satellitare e alla tecnologia brevettata dell’antenna GPS a polarizzazione circolare, che migliora le prestazioni e la precisione del posizionamento.

Amazfit GTS 4 Mini vanta una batteria di lunghissima durata, con una capacità di 270 mAh, che offre un’esperienza di fitness ininterrotta e un’energia sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un utilizzo tipico, e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria.

Grazie all’integrazione del nuovo sensore ottico biometrico BioTracker 3.0 PPG sviluppato in proprio, che fornisce un gran numero di funzioni e promemoria sulla salute, Amazfit GTS 4 Mini offre una gestione completa dei propri dati personali, tra cui il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue e dello stress.

È inoltre dotato di un monitoraggio approfondito della qualità del sonno e della qualità della respirazione nel sonno, nonché del monitoraggio del ciclo mestruale e di avvisi intelligenti sulla salute, tra cui il suggerimento di avviare l’esercizio di respirazione incorporato se vengono rilevati livelli di stress anormalmente elevati.

Compagno compatto per la salute, lo smartwatch offre anche una panoramica dello stato di salute di facile comprensione grazie al punteggio PAI, che fornisce un punteggio personalizzato unico basato sulla frequenza cardiaca e su altri dati di attività.

MODALITÀ SPORTIVE AVANZATE

Per coloro che amano sfidare se stessi, Amazfit GTS 4 Mini offre oltre 120 modalità sportive, fornendo preziosi dati sull’allenamento e il riconoscimento automatico di sette sport, tra cui camminata indoor e outdoor, corsa outdoor, tapis roulant, ciclismo outdoor, ellittica e vogatore.

Lo smartwatch è in grado di supportare Peakbeats, un algoritmo di stato dell’allenamento sviluppato autonomamente dal brand, che offre dati specifici dopo ogni attività, come VO 2 Max, carico di allenamento ed effetto dell’allenamento, per rimanere informati sui fattori che influenzano il recupero, i progressi e la capacità di esercizio.

Con un grado di protezione e impermeabilità di 5 ATM, Amazfit GTS 4 Mini può resistere alla pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 50 metri, in modo che i nuotatori possano godersi l’acqua senza preoccuparsi di proteggere lo smartwatch. Alimentato dal sistema operativo Zepp OS, facile da usare e leggero, lo smartwatch beneficia di un ricco ecosistema di mini app, che comprende oltre 10 mini app pre installate.

Con l’integrazione di Amazon Alexa e un gran numero di funzioni pratiche, Amazfit GTS 4 Mini combina tutte queste funzionalità aggiuntive per aiutare gli utenti a migliorare la loro vita quotidiana direttamente dal proprio polso. Compatto e potente, Amazfit GTS 4 Mini è disponibile in Italia con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 99,90€.

