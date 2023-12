Amazfit GTS 4 Mini lo smartwatch più POTENTE, al prezzo più basso del web

Amazfit GTS 4 Mini è uno degli smartwatch più ambiti sul mercato. L’orologio è caratterizzato da un design ultraleggero, monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e un ampio display a colori HD da 1,65″ in grado di sfidare ogni limite.

È stato progettato per offrire compattezza, stile e una potente durata della batteria ed è stato realizzato per ispirare gli amanti del fitness e della moda a mantenersi attivi, eleganti e in salute ogni giorno. Questo gioiello di tecnologia può essere tuo oggi al prezzo scontato di 89€ grazie ad Amazon, che te lo spedisce anche a casa gratis.

Amazfit GTS 4 Mini, che offerta su Amazon

Con un corpo in lega di alluminio ultra-sottile e leggero di soli 9,1 mm e 19 g, questo smartwatch compatto non scende a compromessi in termini di stile, comfort o resistenza. Caratterizzato da quattro splendidi colori, tra cui Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, è una dichiarazione di moda che si abbina a tutti gli outfit. Per visualizzare i contenuti con chiarezza cristallina, l’imbattibile display AMOLED a colori da 1,65″ HD ha un’alta risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi, esaltata dalla sensazione di assenza di bordi del vetro temperato.

Gli amanti dello sport hanno ora a disposizione tutta la potenza necessaria per svolgere i loro allenamenti in qualsiasi ambiente, grazie a cinque sistemi di posizionamento satellitare e alla tecnologia brevettata dell’antenna GPS a polarizzazione circolare, che migliora le prestazioni e la precisione del posizionamento.

Amazfit GTS 4 Mini vanta una batteria di lunghissima durata, con una capacità di 270 mAh, che offre un’esperienza di fitness ininterrotta e un’energia sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un utilizzo tipico, e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria.

Con un grado di protezione e impermeabilità di 5 ATM, Amazfit GTS 4 Mini può resistere alla pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 50 metri, in modo che i nuotatori possano godersi l’acqua senza preoccuparsi di proteggere lo smartwatch. Alimentato dal sistema operativo Zepp OS, facile da usare e leggero, lo smartwatch beneficia di un ricco ecosistema di mini app, che comprende oltre 10 mini app pre installate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.