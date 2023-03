Amazfit Neo: lo smartwatch dal gusto retrò più bello che c'è oggi costa 29€

Amazfit Neo è uno wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport. Ora puoi prenderlo con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link per approfittare subito della promozione, e comprarlo a 29 euro circa prima che si esaurisca. Il dispositivo ha un look retrò molto affascinante che ricorda i vecchi orologi Casio, e presenta un display digitale sempre attivo da 1,2″ e quattro pulsanti fisici. Ha un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per questo è adatto sia per uomo che per donna.

Amazfit Neo, lo smartwatch Always-On in

Questo wearable ha diversi workout su cui fare affidamento: scegli il tuo preferito e tieni traccia dei tuoi progressi. Affidati a lui per tenere sotto controllo notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e tutto quello che ti serve: può sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche da una serie di app popolari sul tuo smartphone. Grazie alla certificazione 5ATM, puoi usarlo anche in acqua senza alcun problema. Ha una custodia esterna resistente e un cinturino in PUR che fornisce un’efficace impermeabilità fino a una profondità di 50 metri.

Inoltre Amazfit Neo Smartwatch ha una durata della batteria impressionante, e una capacità di gestione dell’alimentazione che ti consente di utilizzarlo per un massimo di 28 giorni. Il fitness Amazfit Neo Smartwatch ha una durata della batteria impressionante e capacità di gestione dell’alimentazione. Può anche essere utilizzato per un massimo di 28 giorni con un utilizzo tipico e 37 giorni con un utilizzo di base con una singola carica completa.

Amazfit Neo integra poi l’innovativo PAI Health Assessment System4, che elimina la necessità di tracciare dati complicati e ti consente di comprendere intuitivamente il tuo stato fisico a colpo d’occhio. Monitora con precisione il tuo sonno, e perfino la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo un monitoraggio in tempo reale. Insomma, cosa pretendi di più da un wearable come questo? Clicca su questo link per approfittare subito della promozione, e compra questo spettacolare smartwatch a soli 29 euro circa con lo sconto del 38% e le spedizioni veloci e gratis di Amazon.

