Amazfit presenta la nuova generazione di smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini

Amazfit, marchio leader a livello mondiale nel settore degli smart wearables ha lanciato all’IFA 2022 di Berlino la quarta generazione delle serie di smartwatch GTR e GTS. I nuovi orologi sono caratterizzati da GPS a polarizzazione circolare, sistema leader nel settore, che consente un posizionamento di alta precisione, da funzioni sportive avanzate e da ampi display AMOLED HD, il tutto racchiuso in un design elegante. Tra le novità di rilievo il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, sviluppato in proprio, potenziato a 2LED che raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente.

AMAZFIT GTR 4 E AMAZFIT GTS 4

Dotati di funzioni aggiornate per il monitoraggio dello sport e della salute, gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono progettati per ispirare uno stile di vita professionale e attivo. Gli orologi mirano ad aiutare gli utenti a mantenersi in salute e a tenere traccia delle loro attività e prestazioni quotidiane. Sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate, che consentono agli appassionati di sport di tenere traccia dei dati di ogni tipo di attività svolta.

La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track Run e una nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con le app Strava e adidas Running.

I nuovi smartwatch Amazfit sono i perfetti compagni di palestra, grazie al riconoscimento intelligente di 15 esercizi di forza (che saliranno a 25 dopo l’aggiornamento del firmware) che consentono all’orologio di contare automaticamente le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo dell’utente. È inoltre possibile creare modelli personalizzati per l’interval training di 10 sport diversi direttamente sul display dell’orologio, mentre l’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeats, sviluppato dal marchio stesso, fornirà dati sulle prestazioni, come il VO₂ Max, al termine di qualsiasi allenamento.

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda a polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento anche in ambienti remoti e difficili da localizzare. La nuova tecnologia GPS supporta anche cinque sistemi satellitari e consente a chi li indossa di seguire i propri movimenti in tempo reale.

AMAZFIT GTS 4 MINI – COMPATTO E POTENTE

Lo smartwatch GTS 4 mini, leggero ma potente, è caratterizzato da un design ultraleggero, monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e un ampio display a colori HD da 1,65″ con un’alta risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi per sfidare ogni limite in un corpo compatto. Amazfit GTS 4 Mini vanta una batteria di lunghissima durata, con una capacità di 270 mAh, che offre un’esperienza di fitness ininterrotta e un’energia sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un utilizzo tipico e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria.

I quattro splendidi colori, Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, fanno di questo smartwatch una dichiarazione di moda che si abbina a tutti gli outfit.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 saranno lanciati a livello globale con un prezzo a partire da 199,99 euro. Saranno disponibili per la vendita il 2 settembre negli Stati Uniti, seguiti dalla Germania il 12 settembre e da Spagna, Italia, Francia, Regno Unito e altri Paesi e regioni in tutto il mondo da metà settembre a ottobre 2022. Amazfit GTS 4 Mini ha un prezzo a partire da 99,99 euro ed è ora disponibile in Germania, mentre sarà presto disponibile in altri paesi e regioni.