Amazfit Pro 3, lo STREPITOSO smartwatch di nuova generazione che SPACCA

Proprio oggi Amazfit ha presentato ufficialmente la sua nuova generazione di smartwatch dal miglior rapporto qualità-prezzo, ovverosia Amazfit Bip 3 e Amazfit Bip 3 Pro. Dotati di ampi display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute a 360°, i nuovi modelli sono stati progettati per ispirare uno stile di vita produttivo, attivo e pratico. Amazfit Pro 3 in particolare, . Lo trovi ora su Amazon a soli 69 euro con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime.

Amazfit Pro 3, wearable al TOP

Dotato di un display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici, puoi vedere tutte le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria e i dati di salute e fitness con una qualità straordinaria ed espansiva con lo smartwatch Amazfit Bip 3 pro. Puoi anche scegliere facilmente tra 50 + quadranti per adattarsi al tuo abbigliamento quotidiano e sono in grado di accessoriare con quadranti e widget modificabili e personalizzarli con le tue foto.

Supporta 4 posizionamenti satellitari sistemi (GPS/Galileo/QZSS e altri) per aiutarti a tenere traccia dei tuoi movimenti attraverso i grandi spazi aperti con alta precisione. Amazfit Bip 3 pro smartwatch include oltre 60 modalità sportive integrate. Puoi ottenere dati per tutti i tuoi sport preferiti, come passeggiate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, nonché altri allenamenti come allenamento della forza, yoga e allenamento gratuito. Con la funzione Target Pace dello smartwatch, puoi persino impostare e superare i tuoi obiettivi di andatura.

Con l’orologio fitness Amazfit Bip 3 Pro, puoi misurare facilmente la tua saturazione di ossigeno nel sangue in appena 25 secondi, per comprendere rapidamente il tuo stato fisico, monitorare la frequenza cardiaca e il livello di stress tutto il giorno e monitorare le fasi del sonno e i sonnellini diurni per migliorare conoscere la qualità del sonno. Il dispositivo può monitorare la frequenza cardiaca tutto il giorno e farti sapere se diventa anormalmente elevata. Puoi anche controllare se ti stai allenando nella tua zona di frequenza cardiaca obiettivo. Fallo tuo ora su Amazon al prezzo di lancio di 69 euro tutto incluso.

