Amazfit Smartwatch GTR 2 in SVENDITA TOTALE ancora per POCHE ORE

Amazfit Smartwatch GTR 2: fuzionalità e modalità di utilizzo

L’Amazfit Smartwatch GTR 2 è un’orologio intelligente top di gamma che ti accompagnerà non solo nell’attività fisica, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Questo modello include un microfono e un altoparlante per consentirti di rispondere alle chiamate sull’orologio quando è scomodo sollevare il telefono cellulare e impostare sveglie e timer, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi per la casa intelligente, creare liste della spesa, fare domande e tanto altro ancora.

È possibile anche controllare la musica sul tuo smartphone tramite l’orologio tramite connessione Bluetooth. Il dispositivo viene inoltre fornito con un enorme 3 GB di spazio di archiviazione musicale locale, sufficiente per trasferire 300-600 delle tue canzoni preferite tramite il tuo telefono cellulare.

Inoltre lo smartwatch ti consente di monitorare la tua salute in modo costante: potrai controllare la frequenza cardiaca, il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e del livello di stress. In più il sistema sanitario PAI convertirà tutti questi dati in un punteggio unico e intuitivo, per consentire agli utenti di comprendere facilmente il proprio stato fisico.

