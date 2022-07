Amazfit T-Rex: miglior wearable top di gamma 2022 A QUESTO PREZZO (89€)

Il super resistente Amazfit T-Rex, uno degli smart wearable più potenti e capaci di resistere in ambienti estremi, è in offerta in questo momento su Amazon a soli 89 euro. Un prezzo talmente basso da lasciar pensare a un errore di prezzo. Scegli il colore che preferisci tra green, cachi o camogreen, applica il coupon da 25€ spuntando l’omonima voce sulla pagina, e vai subito a pagare alla cassa per evitare di non trovarne più e fruire anche delle spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Amazfit T-Rex, lo smartwatch di… Terminator

Amazfit T-Rex è un brand che vanta ben 12 certificazioni secondo lo standard di qualità militare, il che lo rende resistente a condizioni ambientali difficili, come al calore da 70 ℃ a -40 ℃, e al freddo, da 240 ore di resistenza all’umidità a 96 ore. E’ inoltre impermeabile 5 ATM e con 14 modalità sportive: corsa all’aperto, tapis roulant, corsa campestre, camminata, cross trainer, arrampicata, escursionismo, sci, ciclismo all’aperto, spinning, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, triathlon e allenamento.

L’orologio ha poi il display sempre attivo, con schermo a colori AMOLED da 1,3 pollici attraverso il quale tenere sempre sott’occhio le informazioni che interessano. Da questo punto di vista il wearable può eseguire il monitoraggio della frequenza cardiaca ad alta precisione 24 ore al giorno e puntare su una varietà di strumenti pratici come previsioni del tempo, promemoria di appuntamenti, promemoria delle chiamate, notifiche delle app, ecc.

L’Amazfit T-Rex ha un chip GPS di alta qualità di Sony e doppio posizionamento satellitare ad alta precisione integrato, e può contare su 20 giorni di durata della batteria in uno scenario di utilizzo tipico, 66 giorni in uno scenario di utilizzo semplice e 20 ore in un tempo di funzionamento continuo del GPS per iOS Android. Insomma, un dispositivo simile è perfetto per i più avventurosi, certo, ma visto il prezzo è un’occasionissima per chiunque voglia assicurarsi un top di gamma nel settore smartwatch. Fallo tuo a soli 89 euro su Amazon, con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.