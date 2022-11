Amazfit T-Rex Pro, lo smartwatch ESTREMO per il fitness: OFFERTA BOOM

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex, più resistente e più performante. La lunetta esterna, per esempio, subisce un processo di spruzzatura di metallo, che esalta le ricche trame del corpo dell’orologio leggero da 60 g, e un cinturino in silicone delicato sulla pelle che ha un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo.

Le funzioni migliorate di questo nuovo wearable mirano poi a consentire agli amanti dell’avventura all’aria aperta, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i loro dati personalizzati ovunque si trovino. E in questo momento lo trovi, con tanto di Dual Band GPS, su Amazon scontato di ben il 29% a soli 119€ e con le spese di spedizione gratuite garantite da Prime.

Amazfit T-Rex Pro , una BOMBA

Amazfit T-Rex 2 è il compagno perfetto per gli avventurieri e gli appassionati di sport all’aperto. Con modalità sportive aggiuntive, nuove funzioni di navigazione e un sistema di monitoraggio completo della salute, il T-Rex 2 aiuta gli amanti dell’avventura e del fitness all’aria aperta a superare i propri limiti, esplorando le proprie capacità e sfidandosi nelle loro passioni. E’ dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo.

Il nuovo dispositivo supporta gli escursionisti, gli scalatori, i trail runner e gli avventurieri nell’esplorazione di terreni sconosciuti grazie alle funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso. Utilizza anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio di un percorso. L’altimetro barometrico e la bussola integrati sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati.

Il device offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati critici come frequenza cardiaca durante l’allenamento, distanza percorsa, velocità di movimento e calorie bruciate in tempo reale per la maggior parte delle modalità sportive, per aiutarti a monitorare e migliorare la tua prestazione atletica. Con la nuova funzione di importazione dei percorsi, gli utenti possono inoltre caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso. E in questo momento lo trovi su Amazon scontato di ben il 29% a soli 119€ e con le spese di spedizione gratuite grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.