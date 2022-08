Amazon Alexa Echo Dot 3°: in SUPER offerta (-60%)

Alexa è l’assistente vocale più famoso al mondo. Infatti Amazon è stata la prima azienda a cimentarsi in questo settore e lo ha fatto con ottimi risultati. Oggi Amazon Alexa è fra i prodotti per la smart home più venduti. Ce ne sono di diversi tipi e generazioni, ma ovvi vi parliamo del modello più venduto: l’Amazon Alexa Echo Dot di 3° Generazione. Questo dispositivo è attualmente disponibile sull’omonimo e-commerce al PREZZO FOLLE di soli 19,99 €. Stiamo parlando di uno sconto del 60%. Dovete correre subito a comprarne quanti più possibili, per ogni stanza che avete e perché no, anche da regalare ai vostri amici e parenti. Queste offerte così esagerate non capitano tutti i giorni.

Il dispositivo Alexa più venduto di sempre in mega sconto

Alexa ha un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Tramite lei potete controllare la musica con la vostra voce, ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e tanti altri. Se volete riempire di musica casa vostra, potete usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze. Chiedete ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggervi le ultime notizie, darvi le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare i dispositivi per la smart home compatibili e molto altro.

Grazie alle centinaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più smart e nuove funzionalità vengono aggiunte costantemente tramite gli aggiornamenti. Usale per monitorare i vostri allenamenti, giocare e tanto altro. Lei è stata progettata per tutelare la vostra privacy, infatti è dotata di diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Insomma cosa state aspettando? Alexa Echo Dot 3° Generazione a questo prezzo ridicolo di soli 19,99 € è da comprare subito. Affrettatevi perché i pezzi disponibili stanno andando letteralmente a ruba su Amazon. Noi ne abbiamo comprati già tre per il nostro studio.

