Amazon annuncia Echo Auto 2: design più sottile, nuovo supporto adesivo e 5 microfoni

Amazon ha appena annunciato il nuovissimo Echo Auto 2. Design compatto e opzioni di montaggio flessibili per abilitare funzioni intelligenti nella tua auto Echo Auto ha un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento nella tua auto. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni progettati per ascoltare le tue richieste tramite la musica, il condizionatore d’aria e il rumore della strada. Con Echo Auto, aggiungi Alexa alla tua auto per ascoltare musica, effettuare chiamate e persino ricevere assistenza stradale in vivavoce quando hai problemi con il veicolo. Dì solo “Alexa, chiama Assistenza stradale” per entrare in contatto con un agente che può richiedere assistenza per tuo conto e pagherai solo per i servizi di cui hai bisogno, ad esempio se hai una gomma a terra o se finisci la benzina.