Amazon annuncia Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto di nuova generazione

Amazon annuncia il lancio dei nuovi dispositivi Echo, ovverosia Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto di nuova generazione. Quest’ultimo, già disponibile in altri Paesi, arriva finalmente anche in Italia. I tre prodotti sono stati progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy. In più, Echo Show 5 ed Echo Pop supportano entrambi Matter, semplificando il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la Casa Intelligente di diversi brand. Conosciamoli meglio.

Echo Pop

Echo Pop è il nuovo membro della famiglia di dispositivi Echo, caratterizzato da un design semisferico e disponibile nei nuovi colori Lavanda e Verde Petrolio, al prezzo di soli 54,99 euro. Questo dispositivo è dotato di un altoparlante a diffusione anteriore appositamente progettato per fornire un suono avvolgente, perfetto per camere da letto, appartamenti o spazi ridotti in casa. Con Echo Pop, basta chiedere ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare luci e prese intelligenti compatibili o rifornire le forniture essenziali per la casa.

Echo Show 5 (3ª gen)

Il nuovo Echo Show 5 (3ª gen) è un dispositivo che unisce l’usabilità di Alexa con la comodità di uno schermo compatto. Con esso è possibile guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa e effettuare videochiamate con facilità. Questa nuova generazione del Echo Show 5 è più veloce del 20% rispetto al modello precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente migliorato che offre bassi potenziati e un suono nitido.

Echo Auto (2ª gen)

L’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile per l’acquisto in Italia. È progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Si presenta con un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa in macchina per ascoltare musica ed effettuare chiamate.

E ancora per chiamare con Drop In sui dispositivi Echo compatibili, e controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in viaggio, come per esempio impostare il termostato, spegnere le luci e molto altro ancora. In estrema sintesi, ecco le principali novità annunciate per i tre prodotti e i link per ordinarli:

Il nuovo Echo Pop offre un suono ricco e la potenza di Alexa in un design completamente nuovo, a soli 54,99 euro ;

; La nuova generazione di Echo Show 5 offre bassi fino a due volte superiori rispetto a quella precedente, a soli 109,99 euro ;

; La nuova generazione di Echo Auto è caratterizzata da un design compatto e da opzioni di montaggio flessibili, progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato, a soli 69,99 euro.

Prezzi e disponibilità

I preordini dei due nuovi prodotti annunciati iniziano oggi e i dispositivi saranno spediti verso la fine del mese, mentre Echo Auto è già disponibile ora per le spedizioni:

