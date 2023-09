Amazon annuncia Fire TV Stick 4K Max con WiFi 6 e 16GB, e il Fire TV Stick 4K

Amazon ha annunciato oggi un aggiornamento della sua gamma di dispositivi Fire TV, introducendo due nuovi modelli potenziati: il Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Stick 4K. Entrambi i modelli, il Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Stick 4K, sono stati certificati come “Climate Pledge Friendly” grazie alle loro caratteristiche di sostenibilità.

Fire TV Stick 4K Max

Il Fire TV Stick 4K Max è il primo lettore multimediale per lo streaming ad avere la modalità ambiente di Fire TV. Dotato di un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato, è il dispositivo di streaming più intelligente e potente mai creato da Amazon. Questo dispositivo supporta anche il Wi-Fi 6E, che consente agli utenti di godere di una migliore esperienza di streaming con minor latenza e velocità più elevate, riducendo le interferenze da altri dispositivi Wi-Fi in casa.

Il Fire TV Stick 4K Max offre una qualità 4K Ultra HD, supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos, garantendo un’esperienza visiva e audio di alta qualità. Una delle nuove caratteristiche del Fire TV Stick 4K Max è la sua memoria di 16GB, il doppio rispetto alla generazione precedente. Questo significa che gli utenti possono salvare ancora più app e giochi direttamente sul dispositivo.

Inoltre, il dispositivo è dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che include pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per un accesso rapido alle app o ai canali utilizzati di recente. La modalità ambiente di Fire TV è ora disponibile sul nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max. Questa modalità trasforma il tuo televisore in un display intelligente con migliaia di opere d’arte gratuite, aggiungendo creatività e bellezza alla tua casa.

Fire TV Stick 4K

Il nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon offre un’esperienza di streaming 4K più veloce e fluida, il tutto a un prezzo inferiore a 70 euro. Questa seconda generazione del Fire TV Stick 4K è dotata di diverse miglioramenti che lo rendono un dispositivo di streaming ancora più potente.

Una delle principali novità è il supporto per il Wi-Fi 6, che consente una connessione più veloce e stabile per lo streaming di contenuti ad alta risoluzione. Il dispositivo è alimentato da un processore quad-core da 1.7 GHz, che offre prestazioni migliorate del 30% rispetto alla generazione precedente. Ciò significa che i clienti possono godere di immagini nitide in qualità 4K Ultra HD e di un audio avvolgente Dolby Atmos, con il supporto per formati come Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+.

Un’altra funzionalità interessante è il supporto per Home Theater di Alexa, che consente di collegare dispositivi Echo compatibili per riprodurre l’audio su più altoparlanti e ingressi, migliorando ulteriormente l’esperienza di intrattenimento domestico.

Prezzi e disponibilità

Fire TV Stick 4K Max è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon.it al prezzo di 79,99 euro. Il nuovissimo dispositivo Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon.it al prezzo di 69,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.