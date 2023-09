Amazon, ecco il Prime Day di ottobre: quando si terrà e com'è la Festa delle Offerte Prime

Amazon ha svelato la tanto attesa Festa delle Offerte Prime, in programma dall’10 al 11 ottobre. Questo evento di 48 ore offrirà ai clienti Prime una vasta selezione di offerte su prodotti di brand rinomati e piccole imprese. Con nuove offerte che si aggiungeranno durante tutto l’evento, Amazon promette i prezzi più competitivi dell’anno su marchi come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage e molti altri. Per chi non è ancora iscritto a Prime, è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito su amazon.it/festaprime.

Le migliori offerte già disponibili

In attesa della Festa delle Offerte Prime, i clienti possono già approfittare di numerose offerte esclusive. Con il badge “Piccola Azienda” e il filtro dedicato, è possibile sostenere le PMI e gli artigiani, scoprendo e acquistando facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Maggiori dettagli sulle offerte delle PMI sono disponibili su amazon.it/pmi.

Le Offerte Imperdibili

Ecco alcune delle offerte da non perdere durante l’evento:

Dispositivi Amazon : Sconti su una selezione di dispositivi Amazon, tra cui Echo Pop + Meross Smart Plug a 22,99€ e il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub per Casa Intelligente a 64,99€.

: Sconti su una selezione di dispositivi Amazon, tra cui Echo Pop + Meross Smart Plug a 22,99€ e il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub per Casa Intelligente a 64,99€. Amazon Music Unlimited : I nuovi abbonati Prime a Amazon Music Unlimited potranno godere di 4 mesi di utilizzo gratuito, con accesso a oltre 100 milioni di brani e i migliori podcast senza pubblicità.

: I nuovi abbonati Prime a Amazon Music Unlimited potranno godere di 4 mesi di utilizzo gratuito, con accesso a oltre 100 milioni di brani e i migliori podcast senza pubblicità. Amazon Fashion: Sconti fino al 30% su marchi di fama mondiale come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma e Swarovski.

Come prepararsi all’evento

Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio la Festa delle Offerte Prime:

Esplorare le Opzioni di Consegna : Iscrivendosi a Amazon Prime, i clienti potranno usufruire di consegne rapide e gratuite su milioni di prodotti, scegliendo l’opzione di consegna che meglio si adatta alle proprie esigenze.

: Iscrivendosi a Amazon Prime, i clienti potranno usufruire di consegne rapide e gratuite su milioni di prodotti, scegliendo l’opzione di consegna che meglio si adatta alle proprie esigenze. Locker e Counter : È possibile optare per la consegna presso gli Amazon Locker o Counter, per ritirare comodamente i propri acquisti.

: È possibile optare per la consegna presso gli Amazon Locker o Counter, per ritirare comodamente i propri acquisti. Impostare notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti possono iscriversi per ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle loro ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon tra oggi e l’inizio dell’evento per attivare le notifiche relative alle offerte.

Una volta iniziata la Festa delle Offerte Prime, i clienti riceveranno notifiche push sulle offerte disponibili a cui sono iscritti. Con la Festa delle Offerte Prime, Amazon promette un’esperienza di shopping straordinaria, con sconti eccezionali e una vasta gamma di prodotti.

