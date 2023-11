Amazon annuncia la settimana del Black Friday: consigli, eventi esclusivi e prime OFFERTE

Amazon ha dato il via ufficiale alla Settimana del Black Friday, una celebrazione che coinvolge centinaia di migliaia di prodotti in offerta fino al 40%. Le offerte saranno disponibili su amazon.it/blackfriday, partendo dalla mezzanotte di venerdì 17 novembre fino alle 23:59 di lunedì 27 novembre. Questo evento offre ai clienti la possibilità di esplorare sconti imperdibili in diverse categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa, moda, bellezza e dispositivi Amazon.

Anteprima delle offerte di Black Friday

La Settimana del Black Friday offrirà ai clienti centinaia di migliaia di offerte e alcuni dei prezzi più bassi dell’anno su marchi come LG, Samsung, Braun, Lego e Cybex ma anche la possibilità di accedere a offerte su prodotti di marchi top come Whirlpool, Gillette, Candy e Haier. Tra i prodotti da non perdere:

Di seguito, invece, un’anteprima delle migliori offerte disponibili durante la Settimana del Black Friday di Amazon:

1. Amazon Seconda Mano:

Dal 17 al 22 novembre, sconto del 20% su prodotti resi selezionati.

Dal 23 al 27 novembre, sconto del 30% su prodotti resi selezionati.

2. Amazon Fashion:

Risparmia fino al 30% su marchi come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani Exchange e altri.

3. Amazon Music:

Tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per chi non ha mai provato il servizio.

Abbonati al Piano Famiglia per tre mesi senza costi aggiuntivi.

4. Ring:

Sconti fino al 44% su videocitofoni e telecamere di sicurezza Ring dal 13 al 27 novembre.

5. Dispositivi Amazon:

Offerte su dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Blink e altri.

6. Audible:

Abbonamento gratuito per 60 giorni per chi non ha mai provato Audible prima.

7. Amazon Fresh:

Sconti fino al 20% su centinaia di prodotti nelle categorie Dispensa, Cura della Persona, Casa e altro.

8. Spesa con Pam PANORAMA su Amazon.it:

Dal 17 al 27 novembre, sconti su prodotti Danone e sconto del 30% su selezionati prodotti Pam PANORAMA dal 24 al 27 novembre.

9. Spesa con Unes su Amazon.it:

Dal 17 al 27 novembre, sconti su prodotti Reckitt e ulteriore sconto acquistando prodotti Nestlé.

10. Marchi Amazon:

Risparmia fino al 40% su prodotti dei marchi Amazon Basics, Alkove, Movian, The Drop, Simple Joys by Carter’s e altri.

Queste offerte saranno disponibili su www.amazon.it/blackfriday, offrendo ai clienti un’ampia gamma di possibilità di risparmio in occasione della Settimana del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.