Amazon annuncia le Offerte di Primavera: una 5 giorni di fuoco con sconti fino al 40%

Amazon ha annunciato la nuova edizione della Festa delle Offerte di Primavera, un evento di grandi offerte progettato per aiutare i clienti a risparmiare su una vasta gamma di prodotti mentre si preparano ad accogliere la bella stagione. Dal 20 al 25 marzo, sarà dunque possibile scoprire centinaia di migliaia di prodotti in offerta su categorie come elettronica, casa, giardino, giocattoli e molto altro ancora, inclusi prodotti di marchi rinomati come Puma, Geox, Samsung e Sony, oltre a prodotti Made in Italy.

Le Offerte di Primavera Amazon 2024

“La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sarà un’ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su tantissimi prodotti e prepararsi all’arrivo della bella stagione,” ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon.

Come accennato prima, durante l’evento, i clienti troveranno sconti su una vasta selezione di dispositivi Amazon, tra cui gli altoparlanti intelligenti Echo, i lettori multimediali Fire TV, le telecamere di sicurezza Blink e i dispositivi Ring.

Inoltre, gli abbonati Prime di alcune città italiane potranno risparmiare fino al 20% sui prodotti alimentari e di uso quotidiano su Amazon Supermercato e ricevere sconti su Pam Panorama. Per quanto riguarda la moda, infine, i clienti potranno risparmiare fino al 30% su prodotti Amazon Fashion di marchi come Tommy Hilfiger e Levi’s.

Da Amazon, dunque, una nuova occasione di risparmio per chi avesse la necessità di dover acquistare un nuovo televisore, una nuova fotocamera o qualche altro gadget ad alto tasso di tecnologia. Gli utenti possono inoltre vedere le offerte in arrivo e, dall’applicazione Amazon, possono seguire l’offerta che li interessa così da poter ricevere una notifica quando il prodotto è disponibile.

Vista la vastità di offerte proposte all’interno della promozione Offerte di Primavera di Amazon, il suggerimento è quello di visionare con attenzione la vetrina dei prodotti per non lasciarsi scappare alcuna occasione di risparmiare cifre interessanti sull’acquisto di oggetti di prestigio. Tutte le informazioni sulla promozione sono disponibili direttamente sul sito del colosso dell’ecommerce.

