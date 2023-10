Amazon anticipa il BLACK FRIDAY: approfitta subito del 71% di sconto su questo notebook

Il PC portatile Jumper è un notebook potente e versatile che ti offre una soluzione completa per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Con una combinazione di prestazioni elevate e funzionalità avanzate, questo notebook è pronto a sorprenderti in ogni situazione. Il cuore di questo dispositivo è rappresentato dalla sua RAM da 12GB e dallo spazioso SSD da 256GB, che garantiscono una risposta rapida e fluida a tutte le tue esigenze di elaborazione.

Per non parlare del potente processore Intel UHD Graphics che gestisce tutto senza problemi. Prezzo di questo ottimo dispositivo? Su Amazon appena 394€ grazie allo sconto incredibile del 70% sul prezzo di listino: 50% col coupon da spuntare in pagina e 21% con il codice promozionale WG3H9R5X da inserire alla cassa prima di pagare. Le spedizioni, poi, son gratuite. Che aspetti allora a comprarlo?

PC Portatile Jumper da 14”, che occasione!

Il display IPS FHD da 14 pollici offre una resa visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. Guarda film, video e immagini con una qualità visiva superiore e goditi un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. Grazie alla CPU Intel UHD Graphics integrata, puoi anche goderti giochi leggeri e grafica di alta qualità. Connettiti con i tuoi amici e colleghi tramite il Bluetooth 4.2 e sfrutta la connessione Wi-Fi 2.4/5.0G per navigare in rete senza problemi.

La portabilità è un punto forte di questo notebook. Con un design sottile e leggero, puoi portarlo ovunque tu voglia, senza sentirne il peso. È perfetto per il lavoro in movimento, per le riunioni fuori sede o semplicemente per divertirti in viaggio. Le sue due porte USB 3.0 ti offrono la possibilità di collegare periferiche esterne, come hard disk, mouse o tastiere, per una maggiore comodità e produttività. Inoltre, la memoria espandibile fino a 256 GB tramite schede TF ti permette di archiviare tutti i tuoi file importanti senza problemi di spazio.

Se stai cercando un notebook potente, affidabile e versatile, il Jumper è la scelta perfetta. Con la sua combinazione di prestazioni elevate e funzionalità avanzate, è pronto a diventare il tuo compagno ideale per tutte le tue attività quotidiane. Che tu stia lavorando su documenti, creando contenuti o navigando sul web, il Jumper gestisce tutto senza problemi spendendo appena 394€ grazie allo sconto incredibile del 70% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.