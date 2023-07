Amazon ANTICIPA i Prime Day: iPhone 12 Pro Max ricondizionato scontato di 120€

L’Apple iPhone 12 Pro Max rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica nel mondo degli smartphone. Questa versione, proposta come ricondizionata, offre un’esperienza di utilizzo all’avanguardia combinata con un prezzo più accessibile. Con una capacità di archiviazione di 128GB, avrai a disposizione uno spazio sufficiente per conservare le tue foto, video, applicazioni e documenti importanti.

Il design elegante in colore Graphite dona un tocco di classe al tuo dispositivo, mentre la costruzione resistente all’acqua e alla polvere ti permette di utilizzarlo in qualsiasi situazione senza preoccupazioni. Prendilo ora su Amazon ricondizionato ad appena 699€, con lo sconto di oltre 120€ e le spese di spedizione gratuita via Prime.

iPhone 12 Pro Max, che occasione ricondizionato!

La caratteristica distintiva di iPhone 12 Pro Max è il suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici, che offre una risoluzione nitida e una resa dei colori eccezionale. Godrai di immagini e video straordinariamente dettagliati, con una gamma dinamica elevata e un contrasto impressionante.

La fotocamera di iPhone 12 Pro Max rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo della fotografia mobile. Con un sistema di tripla fotocamera, potrai catturare immagini mozzafiato, sia di giorno che di notte. Sfrutta al massimo le funzioni avanzate come la modalità Notte, il ritratto con controllo della profondità e la registrazione di video in HDR Dolby Vision.

Alimentato dal potente chip A14 Bionic, il dispositivo offre prestazioni di alto livello e un’efficienza energetica ottimale. Sarai in grado di svolgere attività complesse, giocare ai tuoi giochi preferiti e utilizzare applicazioni intensive senza problemi.

L’iPhone supporta anche la tecnologia 5G, che ti permette di navigare in internet a velocità sorprendenti e godere di una connettività di rete fluida e affidabile. Potrai scaricare contenuti, guardare streaming in alta definizione e partecipare a videochiamate senza interruzioni.

Acquistare un iPhone 12 Pro Max ricondizionato ti offre la possibilità di avere uno smartphone di alta gamma a un prezzo più conveniente, senza rinunciare alle prestazioni e alle funzionalità di ultima generazione. Inoltre, contribuisci anche alla riduzione dell’impatto ambientale, dando nuova vita a un dispositivo già esistente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.