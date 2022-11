Amazon anticipa il Black Friday e regala un buono sconto di 5€: ecco chi può averlo

In attesa dell’imminente Black Friday 2022, Amazon inizia a incentivare ulteriormente i suoi clienti con una serie di regali e bonus. Oggi c’è infatti la possibilità di ricevere un buono sconto di 5 euro, da utilizzare sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, a patto ovviamente di soddisfare determinati parametri. Per verificare subito se siete idonei e approfittare della promozione, visitate subito la pagina ufficiale dell’offerta a questo indirizzo.

Ecco come avere un buono sconto di 5€ da Amazon

L’Offerta è valida fino alle 23:59 del 14 novembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 10.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it. Come detto possono beneficiarne solo i clienti Amazon invitati dall’azienda via e-mail, notifica push e quelli che risultino idonei visitando la pagina della promozione. Lo sconto viene applicato immediatamente, a patto che sia applicato su un ordine di importo non inferiore ai 15 euro.

L’offerta, limitata ad un solo ordine e ad un solo account, non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti. In sintesi, ecco come funziona:

Una volta aggiunta l’offerta al tuo account cliccando sul pulsante “Applica promozione”, lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo account; Naviga sul sito e aggiungi al carrello una quantità minima di prodotti ammissibili; Immediatamente saranno detratti 5€ dall’importo totale da pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.