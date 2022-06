Amazon anticipa il Prime Day con queste Microsoft Surface Headphones a -100€

Per chi invece non desidera rinunciare all’ascolto in cuffia, i Surface Headphones di Microsoft sono la soluzione ideale. Disponibili nelle tonalità Grigio Chiaro e Nero Satinato, sfruttano l’audio Omnisonic per immergere totalmente l’ascoltatore nella musica. Tramite essi è possibile inoltre sentire podcast e ricevere chiamate con un’autonomia fino a 18 ore e mezza. Delle cuffie dunque top, che oggi puoi acquistare a soli 180 euro nella loro colorazione grigia su Amazon, grazie a un’offerta che include le spedizioni gratuite e sicure con i servizi Prime.

Microsoft Surface Headphones, super promo Amazon

Queste cuffie sono una potenza. Usando i comandi tattili, il tocco o la voce, si possono saltare i brani, rispondere e concludere le chiamate e ottenere assistenza in viva voce. Grazie ai microfoni in entrambe le orecchie, le chiamate sono nitidissime. Quando si tolgono le cuffie Surface Headphones 2, la musica viene sospesa, e riprende quando vengono nuovamente indossate.

Il driver dell’altoparlante, poi, è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso. Ascolta tutto il giorno con auricolari morbidi, leggeri e confortevoli. Puoi usare il tocco e la voce per riprodurre musica, effettuare chiamate e ottenere risposte alle domande dal tuo assistente digitale preferito. Usa la dettatura vocale per Word, Outlook e altre applicazioni di Microsoft 365 (è necessario un abbonamento).

E per un utilizzo business, Headphones 2 di Microsoft dispongono di 13 livelli di cancellazione attiva del rumore. Si possono usare il tocco e la voce per riprodurre musica, effettuare chiamate e ottenere risposte alle domande dall’assistente digitale preferito. Inoltre si possono sfruttare per lavoro la dettatura vocale per Word, Outlook e altre applicazioni di Microsoft 365 (in questo caso è necessario un abbonamento). Che aspetti a farle tue? Oggi sono in super offerta su Amazon a soli 180 euro, con le spedizioni rapide e sicure garantite da Prime.