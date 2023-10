Amazon anticipa le OFFERTE Prime Day: guarda che occasioni col 50% di sconto

E’ tempo di prepararsi per un evento di shopping epico: Amazon ha deciso di sorprenderci anticipando le OFFERTE del Prime Day, con sconti mozzafiato che arrivano fino al 50%. Che tu stia cercando prodotti di alta tecnologia, articoli per la casa o regali speciali, questa è l’occasione da non perdere.

Le occasionissime Amazon col 50% di sconto

Non aspettare troppo a lungo: queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato e l’occasione di risparmiare così tanto è unica. Approfitta di questa incredibile anticipazione del Prime Day su Amazon e preparati a fare affari eccezionali!

Smartwatch Blackview R3

Lo smartwatch di Blackview è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 29 euro, nella colorazione nera. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 50% di sconto risparmiando qualcosa come 25 euro. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

D-Link DCS-6100LH Videocamera

La videocamera D-Link DCS-6100LH è una soluzione di sicurezza affidabile e conveniente per la tua casa. Con la sua qualità video Full HD, la visione notturna avanzata, il rilevamento di movimenti e suoni, la registrazione video, la compatibilità con assistenti vocali e la sicurezza avanzata con WPA3, questa videocamera ti offre tranquillità e controllo sulla sicurezza della tua casa. Il tutto al prezzo modesto di 23€ su Amazon grazie allo sconto del 55%.

SSD Crucial 2TB

Se hai bisogno di tanto spazio sul tuo PC o se vuoi ridare vita al tuo vecchio netbook lentissimo, oggi puoi fare un vero e proprio affarone su Amazon acquistando questo eccezionale SSD Crucial da 2TB, scontato del 57% e al costo di sole 96€. Proprio così, un ultra rapido e moderno hard disk di nuova generazione a un prezzo incredibilmente basso, in grado di far diventare una scheggia perfino i computer più datati.

Samsung Galaxy Watch4 – 40mm

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 119€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Mini motosega a batteria AUTDER

La mini motosega a batteria AUTDER è uno strumento versatile e potente che rende il taglio della legna e la potatura dei rami un gioco da ragazzi. Con una lunghezza di 6 pollici, questa sega è abbastanza compatta da essere maneggiata comodamente, ma abbastanza potente da affrontare lavori impegnativi. Un ottimo aiutante per i tuoi lavori, insomma, che oggi grazie al codice promozionale 7ZDYIQDO prendi con lo sconto del 50% ti viene a costare solo 38€ anziché 79€ come da listino. In più risparmi anche sulle spedizioni, che sono gratuite con i servizi Prime.

Altre super offerte:

QCY HT07 Cuffie Bluetooth, Cancellazione Attiva del Rumore 45dB, Auricolari Wireless con 6 microfoni e Chiamate extra nitide, Anti-rumore del vento, Modalità Trasparenza, Confortevole in ear a €34,99 (coupon 50%); Hoxe Smartwatch Uomo Donna, Effettua/Rispondi alle Chiamate, 1.85″ Orologio Smartwatch, 112 Modalità Sportive, Impermeabile IP68, Smart Watch con Monitoraggio del SpO2/Sonno/Contapassi per IOS/Android a €31,99 (50% + coupon 8€); X17p Drone Pieghevole con Telecamera 1080P a €44,99 (50%); Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli a €9,99 (50%); HK Gaming Mira M Mouse da Gioco RGB Ultraleggero – Superficie a Nido d’Ape, 63 Grammi, Max 12000 Cpi, Con Cavo USB, 6 Tasti Programmabili, Memoria Integrata, Presa Antiscivolo, Mira-M Blu Phantom a €27,49 (coupon 50%); Motosega AUTDER Motosega a Batteria Mini Motosega Motosega Elettrica Motosega a Mano Con una Batteria Ricaricabile da 21 V per Alberi Rami Potatura Taglio Legno a €39,99 (codice 50%); Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 EU 33423 (BHR5039GL) a €229,38 (50%); Fire TV Stick 4K, streaming in brillante qualità 4K a 32,99€ (50%); TQQ Penna per Apple iPad (2018-2023), 2 Generazione ipad Pencil con Sensibile all’Inclinazione & Rigetto del palmo, Stylus pen, per iPad 10/9/8/7/6, iPad Pro 11″/12.9″, iPad Air 5/4/3, iPad Mini 6/5 a €19,99 (50%); SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30 https://www.amazon.it/dp/B09X7FXHVJ € 26,89 (51%); LEFANT Robot Aspirapolvere con 2200Pa, Senza Grovigli,7,6cm Ultra Sottile,Autocaricante,Wi-Fi/App/Alexa,120 Minuti,6 Modalità di Pulizia,Ideale per Peli di Animali Domestici,Pavimenti Duri M210-Pro a €99,99 (57%); HOTO Set di Attrezzi, Set di Attrezzi Manuali, Set di Attrezzi Domestici DIY con Cacciavite, Chiave Inglese, Martello, Nastro, Morsetto, Cassetta degli Attrezzi a €46,43 (54%). HOTO Set di Attrezzi, Set di Attrezzi Manuali, Set di Attrezzi Domestici DIY con Cacciavite, Chiave Inglese, Martello, Nastro, Morsetto, Cassetta degli Attrezzi a €46,43 (54%); BuTure Aspirapolvere Senza Fili,33KPA/450W Scopa Elettrica Senza Fili Potente,55Mins Batteria Rimovibile,Filtraggio a 6 Strati, Anti-Avvolgimento Aspirapolvere per Peli Animali/Pavimenti/Tappeti a €169,99 (58%); Philips LED Lampadina Globo, 10.5 W, E27, Luce Bianca Calda [Classe di efficienza energetica D] a €6,95 (55%).

Se sei pronto per affrontare un’epica sessione di shopping online e risparmiare fino al 50% su alcuni dei prodotti più desiderati, allora sei nel posto giusto. Scopri le incredibili occasioni che Amazon ha in serbo per te. È il momento perfetto per soddisfare i tuoi desideri di shopping senza esagerare con il budget.

