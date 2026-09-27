Amazon assume ma in questo caso gli stipendi sono record: oltre 100 mila euro annui

Amazon prepara centinaia di nuove assunzioni legate alla robotica, con retribuzioni che hanno attirato subito l’attenzione per cifre decisamente superiori alla media.

Dietro l’annuncio c’è un investimento da 100 milioni di dollari destinato a un nuovo impianto industriale dedicato alla produzione di robot. I posti disponibili saranno circa 300 e riguarderanno soprattutto profili tecnici e specializzati. A rendere il progetto ancora più interessante è il livello degli stipendi medi annunciati, ma il contesto geografico è fondamentale per interpretarli correttamente.

Greenwood, la fabbrica dei robot Amazon tra AI e cloud AWS

Il nuovo impianto di Greenwood sarà dedicato alla robotica industriale. Amazon prevede di concentrare nello stesso stabilimento diverse lavorazioni: produzione avanzata, saldatura robotizzata, verniciatura a polvere automatizzata e assemblaggio finale. Non sarà quindi un semplice capannone, ma una fabbrica costruita attorno a software, sensori e controllo continuo dei processi.

La gestione passerà anche dall’infrastruttura cloud di AWS, il ramo tecnologico del gruppo, insieme a sistemi basati su intelligenza artificiale. L’obiettivo è aumentare la produzione di robot destinati ai magazzini e alla rete logistica di Amazon, già tra le più automatizzate al mondo. Il sito dell’Indiana si affiancherà agli impianti già presenti in Massachusetts e al polo annunciato ad Austin, in Texas, nell’estate 2026.

Trecento assunzioni, stipendi alti e profili molto specializzati

Il punto che ha fatto più discutere riguarda il lavoro. Holly Sullivan, manager di Amazon, ha spiegato che l’azienda cerca circa 300 nuovi addetti per le attività produttive nello stabilimento di Greenwood. Il sindaco della città ha poi parlato di retribuzioni medie vicine ai 100 mila dollari annui, una cifra pesante per la zona e superiore a molti salari della manifattura regionale.

I profili richiesti, però, non saranno generici: serviranno operatori di macchine, saldatori, tecnici per la verniciatura, addetti all’assemblaggio, ingegneri di produzione, specialisti del controllo qualità e responsabili dei sistemi di automazione. “Sono posti di lavoro qualificati, pensati per restare”, ha spiegato l’amministrazione locale, sottolineando le ricadute attese sulla comunità.

Dal 2008, secondo i dati diffusi dall’azienda, Amazon ha investito oltre 40 miliardi di dollari in Indiana e creato più di 27 mila posti di lavoro nello Stato.

Robot e occupazione, il nodo che torna a dividere

L’annuncio riapre il confronto su robotica e lavoro. Amazon sostiene di aver già prodotto oltre un milione di robot industriali e punta ad aumentare ancora la capacità produttiva. Per l’azienda, l’automazione serve a rendere i magazzini più efficienti e a ridurre alcune mansioni pesanti o ripetitive.

Sindacati e osservatori del lavoro, invece, continuano a chiedersi quanti impieghi tradizionali possano essere sostituiti nel medio periodo. Il caso di Greenwood racconta bene le due facce della stessa medaglia: da un lato robot sempre più presenti nella catena logistica, dall’altro nuovi posti tecnici, ben pagati e legati a competenze industriali avanzate.

Non tutti i lavoratori, però, possono passare facilmente da mansioni operative a ruoli di manutenzione, programmazione o controllo qualità. È lì che si giocherà una parte importante della partita, tra formazione, salari e tenuta dell’occupazione locale. Le 300 assunzioni e le retribuzioni indicate riguardano lo stabilimento di Greenwood, in Indiana, negli Stati Uniti: non si tratta quindi di una campagna di recruiting italiana.