Amazon Basics SCONTA TUTTO: prezzi OUTLET su tanti prodotti fino al 15%

Amazon Basics, una linea di prodotti per l’elettronica venduti direttamente con il marchio della celebre società leader nel settore del commercio elettronico su scala globale. Da rivenditore di marchi altrui a distributore di un proprio brand, ovverosia accessori legati all’elettronica. E oggi molti di questi sono disponibili a prezzi davvero super convenienti, eccovi le offerte più interessanti.

Cuffie over-ear Bluetooth Eono

Ci sono diverse cuffie over-ear Bluetooth sul mercato che offrono cancellazione del rumore attiva (ANC), suono con bassi profondi, funzionalità per le chiamate e una durata della batteria di almeno 35 ore. Molti marchi rinomati come Sony, Bose, JBL e Sennheiser offrono cuffie con queste caratteristiche, ma anche per chi non ha la possibilità di spendere molto o vuole comunque puntare su prodotti più economici non mancano le soluzioni. Come queste marchiate Eono, un brand legato ad Amazon, che trovi a soli 18€ incluse le spedizioni.

Mouse

Questo mouse wireless ergonomico con DPI regolabili, firmato AmazonBasics, è comodo per l’uso quotidiano, come fare shopping online, navigare all’interno di articoli, sfogliare foto di famiglia o creare documenti per la scuola o il lavoro. Il mouse wireless è inoltre compatibile con Windows 7, 8, e 10. Col 39% di sconto oggi su Amazon costa appena 12€.

Rasoio elettrico LED per naso, orecchie e sopracciglia

Rifinisci facilmente i peli disordinati e antiestetici e mantieni il tuo aspetto migliore grazie al rasoio per naso e orecchie di AmazonBasics. La testina ricurva è dotata di lame a doppio taglio in acciaio di qualità che tagliano sia dall’alto che dai lati della testina. Con lo sconto di oggi del 15% su Amazon ti costa appena 9€.

Batterie alcaline AA Amazon Basics

Le batterie, si sa, in casa non bastano mai. Telecomandi, giocattoli dei bambini, perfino alcuni dispositivi tech hanno bisogno di essere alimentati da loro. Allora è sempre cosa buona e giusta tenerne una bella scorta a portata di mano, magari approfittando di offerte come questa: su Amazon, infatti, oggi trovi una confezione di batterie alcaline da 40 a soli 10€, con le spedizioni gratuite e un bel risparmio di oltre il 15%.

Set di coltelli di precisione da hobbistica, 29 pezzi

Il set di coltelli da hobbistica da 29 pezzi include un coltello da montare, 26 lame estremamente taglienti (6x #1, 4x #3, 4x #4, 2x #10,6x #11, 4x #12), una mola per affilatura e un paio di pinzette. Il set è utile per tagli precisi, scultura, intaglio, cesellatura, sbavatura e molto altro; i coltelli tagliano senza difficoltà il legno, il cartone spesso, materiali tessili, carta kraft, plastica e metallo sottileIn questo momento lo trovi scontato del 15% a 9€.

Zaino monospalla per fotocamere SLR

Lo zaino AmazonBasics per fotocamere SLR presenta una parte interna ben imbottita per proteggere al meglio fotocamera e accessori. Grazie allo spallaccio singolo raggiungere la fotocamera e i vari accessori è semplice, poiché basta far scorrere lo zaino per portarlo dalla schiena al petto. Su Amazon oggi lo trovi col 40% di sconto a 11€, incluse le spese di spedizione via Prime.

Lavagna bianca con superficie cancellabile a secco

La lavagna bianca Amazon Basics è un pratico strumento per scrivere, disegnare e prendere appunti in modo temporaneo. È una scelta ideale per l’uso in ambienti come uffici, scuole o a casa per organizzare idee, promemoria o presentazioni. La lavagna misura 90 cm x 60 cm, offrendo abbastanza spazio per scrivere o disegnare liberamente. Falla tua ora approfittando del super sconto su Amazon e pagarla così appena 25€, praticamente a metà prezzo. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Aspirapolvere cilindrico senza sacchetto

Aspirapolvere ciclonico a cilindro senza sacco da 700 W, prestazioni di qualità AAA in termini di pulizia ed efficienza energetica con un consumo annuale pari a 25 kWh. La bocchetta a tripla azione assorbe completamente sia le particelle di sporco sottili sia quelle più grosse: basta semplicemente ruotare la manopola per regolare l’aspirazione. Il filtro HEPA 12 lavabile cattura oltre il 99,5% delle particelle, ripulendo maggiormente l’aria in uscita.

Ferro da stiro a vapore con piastra in ceramica

Questo ferro da stiro ha una piastra in ceramica: durevole, resistente ai graffi e facile da pulire; superficie antiaderente potenziata che scivola senza sforzo su ogni tipo di tessuto per rimuovere rapidamente le pieghe. Di contro, la punta permette di raggiungere i punti più stretti, per esempio gli spazi tra i bottoni. E col termostato regolabile imposti la temperatura per cotone, lana, seta, lino, poliestere, nylon e tanti altri materiali. Oggi costa 26€ con la promo che sconta tutto del 15%.

Altre offerte del giorno:

Di seguito una selezione delle migliori offerte Amazon Basics (il prezzo indicato include già lo sconto del 15%).

Rasoio elettrico LED per naso, orecchie e sopracciglia a 7,55€; Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti, colore nero a 14,00€; Cavo di rete Ethernet patch Cat7 ad alta velocità gigabit con connettori RJ45, bianco, 1,52 m, confezione da 5 a 9,00€; Rialzo per monitor LCD per posizionare senza sforzo lo schermo (fino a 24″) a 24,00€; Cavo da USB C a USB 3.1 gen 1, in nylon a doppio intreccio a soli 6,00€; Schermo magnetico per la privacy per Macbook Pro da 13” 2016/17/18/19 e MacBook Air Retina 2018 e 2020 a 9,00€.

