Amazon Basics, super sconti da OUTLET su molti prodotti tech fino al 40%

Amazon Basics, una linea di prodotti per l’elettronica venduti direttamente con il marchio della celebre società leader nel settore del commercio elettronico su scala globale. Da rivenditore di marchi altrui a distributore di un proprio brand, ovverosia accessori legati all’elettronica.

Amazon Basics, le migliori offerte tech di oggi

L’iniziativa Save with Amazon Brands ti permette dunque di risparmiare il 40% sul prezzo finale dei prodotti della gamma correlati all’apposito coupon. Lo sconto viene poi applicato in automatico al checkout. La promozione è valida fino al 15 maggio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili. Di seguito una selezione delle migliori offerte Amazon Basics (il prezzo indicato include già lo sconto del 40%).

Mini microfono a condensatore da scrivania a 25,28€ con coupon del 40%; Rasoio elettrico LED per naso, orecchie e sopracciglia a 7,55€ con il coupon del 40%; Hub USB-A 3.1, 7 porte, con alimentatore – 36 W (12 V/3 A), Nero a soli 18,00€ con il coupon del 40%; Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti, colore nero a soli 8,00€ con il coupon del 40%; Adattatore USB-C a HDMI 4 in 1 con porta Ethernet, USB 3.0 e alimentatore da 100 W a 17,00€ con il coupon del 40%; Cavo di rete Ethernet patch Cat7 ad alta velocità gigabit con connettori RJ45, bianco, 1,52 m, confezione da 5 a 9,00€ con il coupon del 40%; Rialzo per monitor LCD per posizionare senza sforzo lo schermo (fino a 24″) a 24,00€ con il coupon del 40%; Cavo da USB C a USB 3.1 gen 1, in nylon a doppio intreccio a soli 6,00€ con il coupon del 40%; Docking station in alluminio di tipo C con Mini DisplayPort, HDMI, VGA, 3 USB-A, lettore di schede SD/TF a 45,00€ con il coupon del 40%; Schermo magnetico per la privacy per Macbook Pro da 13” 2016/17/18/19 e MacBook Air Retina 2018 e 2020 a 11,00€ con il coupon del 40%.

Come riscattare il coupon:

Ecco nel dettaglio come funziona l’iniziativa Save with Amazon Brands all’interno dlela quale trovare in sconto del 40% molti prodotti della linea Amazon Basics:

Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti qui sotto utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche. Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello. L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui termini dell’iniziativa potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale di Amazon.

