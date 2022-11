Amazon Black Friday 2022, ecco le date ufficiali: durerà di più (10 giorni)

A sorpresa, Amazon ha appena svelato le date ufficiali relative al Black Friday 2022. Il venerdì nero dedicato ai grandi sconti sarà il 25 novembre, ma il colosso dell’e-commerce ha pensato bene di stupire tutti i suoi clienti aumentando addirittura il periodo di sconti e promozioni, da venerdì 18 a lunedì 28 novembre, cioè a dire ben 10 giorni. Ci sarà dunque molto più tempo per fare shopping e si moltiplicheranno quindi anche le occasioni per fare degli affari.

Si partirà già dalla prossima settimana, ovvero il 18 novembre 2022. A partire dal quel venerdì, ogni giorno sarà un giorno di sconti e promozioni su migliaia di prodotti in decine di categorie che proporranno super offerte a prezzi imbattibili. In tal senso meglio controllare spesso la pagina dell’evento con tutte le promozioni in corso così da avere tutto sott’occhio, comprese le promozioni lampo.

Le promozioni giungeranno al culmine con il 25 novembre, giorno dedicato al vero e proprio Black Friday.

Ma la tradizionale maratona di offerte non finirà di certo lì. Come anticipato poco sopra, infatti, proseguirà per tutto il weekend successivo e toccherà il secondo (e ultimo) apice il 28 novembre, il giorno del Cyber Monday. In quella giornata, gli sconti saranno ancora più elevati sui prodotti di elettronica e informatica. Ce ne sarà insomma per tutti i gusti e tutti i budget, basterà essere veloci e non perdere le migliori occasioni.

Ricapitolando, ecco come saranno articolate le promozioni Amazon in occasione del Black Friday 2022:

periodo complessivo di promo: dal 18 al 28 novembre;

novembre; primo momento di culmine: 25 novembre, venerdì del Black Friday ;

; secondo, e ultimo, momento di culmine: 28 novembre, il lunedì del Cyber Monday.

Ricordiamo, infine, che i prodotti Prime godono di un periodo di reso esteso temporaneamente fino al 31 gennaio 2023. Quindi c’è tutto il tempo di acquistare, regalare e, in caso di problemi, rendere il prodotto.

