Amazon Black Friday, 6 prodotti da mettere già oggi nel carrello

Come vi abbiamo riportato stamattina, il Black Friday di Amazon torna quest’anno dal 18 novembre, per una edizione che sul noto sito di e-commerce durerà più degli altri anni. Ma volendo, già adesso potete portarvi avanti scegliendo alcuni dei prodotti che più vi interessano e metterli già nel carrello per comprarli subito, o, in certi casi per averli sott’occhio quando la loro offerta partirà.

Amazon Black Friday 2022, ecco quali prodotti mettere già nel carrello

Per rendervi le cose più agevoli abbiamo pensato di aiutarvi nella selezione con qualche piccolo suggerimento, trovando per voi cinque prodotti in particolare che secondo noi non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. Per l’Amazon Black Friday 2022 potreste per esempio già mettere nel carrello il Fire TV Stick 4K, oppure il più performante Fire TV Stick 4K Max. Quest’ultimo ti offre tutti i contenuti on demand delle tue piattaforme preferite (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, Discovery+, Spotify e non solo) in Ultra HD, se la tua televisione lo supporta, ma include anche Wi-Fi 6 e telecomando vocale Alexa .

Il alternativa, sul genere, potrebbe interessarvi l’Amazon Fire TV Cube. Design elegante e minimalista, bello da mostrare accanto alla TV, è anche e soprattutto ideale per lo streaming in 4K Ultra HD. E’ il più potente lettore multimediale della serie Fire TV, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida, senza intoppi e a mani libere. Dimenticati il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce grazie al controllo vocale tramite Alexa. Costo attuale: 74€, risparmi 45,00€ (38%).

Passando a tutt’altro prodotto, c’è il nuovo Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi. Prezzo: 41€, risparmi 18,00€ (30%).

Chi ama la lettura può mettere sul carrello il nuovo Kindle Paperwhite con pubblicità. Il device ha uno schermo antiriflesso da 6,8’ e bordi più sottili per permetterti una facile lettura, come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. E se sei un grande appassionato di lettura, non preoccuparti: per non affaticare i tuoi occhi puoi sempre usare un tono di luce differente, visto che la luminosità può essere regolata da bianco ad ambra. Prezzo: 119€, risparmi 20,00€ (14%).

Anche l’Echo Show 8 può già essere messo in carrello e acquistato. Questo utilissimo compagno quotidiano di casa si connette ad Alexa per mostrarti immagini nitide su uno schermo HD da 8” e offrirti un audio stereo potente. Segui il testo di una canzone sullo schermo con Amazon Music, imposta timer e sveglie, mostra le tue foto preferite, e così via. Costo attuale 64€, risparmi 45,00€ (41%).

Infine, per i più sportivi, niente di meglio che uno smartwatch della gamma Amazfit, in questo caso il modello della serie Bip U. L’Amazfit Bip U dispone di un ampio Schermo a colori da 1,43” per una visione più ampia e chiara grazie anche ala risoluzione di 320 x 302 pixel. Include poi 60 Modalità di Allenamento e il supporto professionale & 5 ATM con GPS. L’orologio intelligente supporta il monitoraggio dello stress e può offrire un allenamento respiratorio per bilanciare lo stress in modo da sapere immediatamente quando riposarsi e rilassarsi.

Amazon Black Friday, lo ricordiamo, è un evento annuale dedicato a tutti i clienti Amazon. Tuttavia, per poterselo godere fino in fondo e con “facilità”, è meglio essere abbonati ad Amazon Prime. Sottoscrivere un abbonamento è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno. Per iscriversi basta seguire questo link e seguire le istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.